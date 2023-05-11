https://sputniknews.com.tr/20230511/trump-abd-ukraynaya-ihtiyacindan-fazla-silah-veriyor-1070933200.html
Trump: ABD Ukrayna'ya ihtiyacından fazla silah veriyor
Trump: ABD Ukrayna'ya ihtiyacından fazla silah veriyor
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetiminin Ukrayna'ya ihtiyacı olandan çok daha fazla silah gönderdiğini belirtti. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T04:52+0300
2023-05-11T04:52+0300
2023-05-11T04:57+0300
dünya
donald trump
abd
joe biden
ukrayna
borç limiti
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, CNN televizyonunda katıldığı programda mevcut Başkan Joe Biden yönetiminin politikalarını eleştirdi.Ukrayna'ya sunulan yardımlarla ilgili soruya yanıt veren Trump, "Bu önemli bir soru, çok önemli zira çok fazla teçhizat veriyoruz, şu anda kendimize yetecek mühimmatımız yok, çok fazla şey veriyoruz" ifadelerini kullandı.Trump, Ukrayna ihtilafında kimin kazanmasını istediği yönündeki soruya ise "Kazanmak ya da kaybetmek açısından düşünmüyorum, tüm bu insanların ölümüne son vermek için bu işi çözüme kavuşturma açısından düşünüyorum" yanıtını verdi.Trump, Ruslar ve Ukraynalıların ölmesine son vermek istediğini vurguladı.Eski ABD Başkanı, göreve tekrar gelmesi halinde ihtilafı 24 saat içinde çözeceğini yineledi.'Sarhoş denizciler gibi para harcıyoruz'Öte yandan ABD'nin borç durumu hakkında yorum yapan Trump, "Dışarıda Cumhuriyetçilere, Kongre üyelerine, senatörlere şunu söylüyorum: Eğer size büyük kesintiler yapmazlarsa, temerrüde düşmek zorunda kalacaksınız ve temerrüde düşeceklerine inanmıyorum zira Demokratların kesinlikle pes edeceklerini düşünüyorum ve bunun olmasını istemezsiniz, ancak şu anda yaptığımızdan daha iyi olur zira sarhoş denizciler gibi para harcıyoruz" dedi.Sunucunun söylediklerini açması talebine karşılık veren Trump, "Peki, bunu şimdi yapsanız iyi olur çünkü bu ülkeyi kurtarmak zorundayız. Ülkemiz ölüyor. Ülkemiz aptal insanlar tarafından yok ediliyor, hem de çok aptal insanlar tarafından" diye konuştu.ABD'de federal hükümetin 31.4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşarak nakit sıkıntısı çekmesine bir aydan az süre kalırken, Başkan Biden, borç limiti konusunu görüşmek üzere ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ile dün bir araya gelmişti.Biden, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, görüşmenin 'verimli' geçtiğini, cuma günü tekrar bir araya geleceklerini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230510/biden-temerrude-dusersek-tum-dunyanin-basi-derde-girer-1070926375.html
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donald trump, abd, joe biden, ukrayna, borç limiti
donald trump, abd, joe biden, ukrayna, borç limiti
Trump: ABD Ukrayna'ya ihtiyacından fazla silah veriyor
04:52 11.05.2023 (güncellendi: 04:57 11.05.2023) Abone ol
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetiminin Ukrayna'ya ihtiyacı olandan çok daha fazla silah gönderdiğini belirtti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, CNN televizyonunda katıldığı programda mevcut Başkan Joe Biden yönetiminin politikalarını eleştirdi.
Ukrayna'ya sunulan yardımlarla ilgili soruya yanıt veren Trump, "Bu önemli bir soru, çok önemli zira çok fazla teçhizat veriyoruz, şu anda kendimize yetecek mühimmatımız yok, çok fazla şey veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Trump, Ukrayna ihtilafında kimin kazanmasını istediği yönündeki soruya ise "Kazanmak ya da kaybetmek açısından düşünmüyorum, tüm bu insanların ölümüne son vermek için bu işi çözüme kavuşturma açısından düşünüyorum" yanıtını verdi.
Trump, Ruslar ve Ukraynalıların ölmesine son vermek istediğini vurguladı.
Eski ABD Başkanı, göreve tekrar gelmesi halinde ihtilafı 24 saat içinde çözeceğini yineledi.
'Sarhoş denizciler gibi para harcıyoruz'
Öte yandan ABD'nin borç durumu hakkında yorum yapan Trump, "Dışarıda Cumhuriyetçilere, Kongre üyelerine, senatörlere şunu söylüyorum: Eğer size büyük kesintiler yapmazlarsa, temerrüde düşmek zorunda kalacaksınız ve temerrüde düşeceklerine inanmıyorum zira Demokratların kesinlikle pes edeceklerini düşünüyorum ve bunun olmasını istemezsiniz, ancak şu anda yaptığımızdan daha iyi olur zira sarhoş denizciler gibi para harcıyoruz" dedi.
Sunucunun söylediklerini açması talebine karşılık veren Trump, "Peki, bunu şimdi yapsanız iyi olur çünkü bu ülkeyi kurtarmak zorundayız. Ülkemiz ölüyor. Ülkemiz aptal insanlar tarafından yok ediliyor, hem de çok aptal insanlar tarafından" diye konuştu.
ABD'de federal hükümetin 31.4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşarak nakit sıkıntısı çekmesine bir aydan az süre kalırken, Başkan Biden, borç limiti konusunu görüşmek üzere ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ile dün bir araya gelmişti.
Biden, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, görüşmenin 'verimli' geçtiğini, cuma günü tekrar bir araya geleceklerini belirtmişti.