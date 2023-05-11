https://sputniknews.com.tr/20230511/tahil-koridoru-anlasmasinin-uzatilmasina-iliskin-karar-henuz-verilmedi-1070937397.html
'Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılmasına ilişkin karar henüz verilmedi'
'Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılmasına ilişkin karar henüz verilmedi'
İstanbul’da devam eden Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili dörtlü görüşmelere yakın bir kaynak, anlaşmanın uzatılmasına ilişkin kararın henüz... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T10:01+0300
2023-05-11T10:01+0300
2023-05-11T10:02+0300
ukrayna krizi
istanbul
karadeniz
tahıl anlaşması
mevlüt çavuşoğlu
rusya
ukrayna
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Gazetecilerin ilgili sorusuna yanıt veren kaynak, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 60 günlük uzatma ile ilgili açıklamasının Ankara'nın beklentisi olduğunu söyledi.Bugün de devam eden görüşmelerde uzlaşma sağlanacağına ilişkin umutların devam ettiğine dikkat çeken kaynak, “Umut elbette var, fakat her şey görüşmelerin sonucuna bağlı. Tüm dünya için önemli olan bir anlaşmanın akıbetinin belirlendiği yönünde bir anlayış mevcut” ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’daki toplantıdan olumlu netice almayı umduğunun altını çizerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) son noktada Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile de görüşerek, bu uzatmayı, aslında 2 aylık uzatma olmuştu, en az 2 ay daha uzatılması konusunda netice alabileceğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230510/istanbuldaki-tahil-koridoru-toplantisi-basladi-1070909384.html
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istanbul, karadeniz, tahıl anlaşması, mevlüt çavuşoğlu, rusya, ukrayna
istanbul, karadeniz, tahıl anlaşması, mevlüt çavuşoğlu, rusya, ukrayna
'Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılmasına ilişkin karar henüz verilmedi'
10:01 11.05.2023 (güncellendi: 10:02 11.05.2023) Abone ol
İstanbul’da devam eden Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili dörtlü görüşmelere yakın bir kaynak, anlaşmanın uzatılmasına ilişkin kararın henüz verilmediğini, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 60 gün ile ilgili açıklamasının Ankara'nın beklentisi olduğunu belirtti.
Gazetecilerin ilgili sorusuna yanıt veren kaynak, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 60 günlük uzatma ile ilgili açıklamasının Ankara'nın beklentisi olduğunu söyledi.
Bugün de devam eden görüşmelerde uzlaşma sağlanacağına ilişkin umutların devam ettiğine dikkat çeken kaynak, “Umut elbette var, fakat her şey görüşmelerin sonucuna bağlı. Tüm dünya için önemli olan bir anlaşmanın akıbetinin belirlendiği yönünde bir anlayış mevcut” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’daki toplantıdan olumlu netice almayı umduğunun altını çizerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) son noktada Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile de görüşerek, bu uzatmayı, aslında 2 aylık uzatma olmuştu, en az 2 ay daha uzatılması konusunda netice alabileceğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.