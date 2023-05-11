https://sputniknews.com.tr/20230511/tahil-koridoru-anlasmasinin-uzatilmasina-iliskin-karar-henuz-verilmedi-1070937397.html

'Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılmasına ilişkin karar henüz verilmedi'

'Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılmasına ilişkin karar henüz verilmedi'

İstanbul’da devam eden Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili dörtlü görüşmelere yakın bir kaynak, anlaşmanın uzatılmasına ilişkin kararın henüz... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T10:01+0300

2023-05-11T10:01+0300

2023-05-11T10:02+0300

ukrayna krizi

istanbul

karadeniz

tahıl anlaşması

mevlüt çavuşoğlu

rusya

ukrayna

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Gazetecilerin ilgili sorusuna yanıt veren kaynak, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 60 günlük uzatma ile ilgili açıklamasının Ankara'nın beklentisi olduğunu söyledi.Bugün de devam eden görüşmelerde uzlaşma sağlanacağına ilişkin umutların devam ettiğine dikkat çeken kaynak, “Umut elbette var, fakat her şey görüşmelerin sonucuna bağlı. Tüm dünya için önemli olan bir anlaşmanın akıbetinin belirlendiği yönünde bir anlayış mevcut” ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’daki toplantıdan olumlu netice almayı umduğunun altını çizerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) son noktada Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile de görüşerek, bu uzatmayı, aslında 2 aylık uzatma olmuştu, en az 2 ay daha uzatılması konusunda netice alabileceğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230510/istanbuldaki-tahil-koridoru-toplantisi-basladi-1070909384.html

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istanbul, karadeniz, tahıl anlaşması, mevlüt çavuşoğlu, rusya, ukrayna