https://sputniknews.com.tr/20230511/sozcu-yazari-muharrem-ince-genel-merkeze-gidiyor-kararini-aciklayacak-1070940055.html

Muharrem İnce saat 14.00’te açıklama yapacak

Muharrem İnce saat 14.00’te açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce saat 14.00’de adaylıktan çekilme ve hakkındaki iddialara dair partisinin genel merkezinde açıklama yapacak. 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T11:02+0300

2023-05-11T11:02+0300

2023-05-11T11:12+0300

2023 türkiye seçimleri

muharrem ince

memleket partisi

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070939849_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd7ec57c54473f5c97b1db17eb33664b.jpg

Memleket Partisi Genel Başkan İletişim Danışmanı Oğuz Uçar tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı adayımız ve Memleket Partisi Genel Başkanımız Sayın Muharrem İNCE, bugün saat 14:00’de Parti Genel Merkezimizde Basın Toplantısı düzenleyecektir” denildi.Sözcü yazarı Aytunç Erkin, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla toplantı yaptığı ve toplantıda çoğunluğun çekilme yönünde karar aldığı bilgisini paylaştı. İnce'nin henüz karar vermediğini ifade eden Erkin, genel merkeze giden İnce'nin açıklama yapacağını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230511/memleket-partisinden-incenin-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-1070939393.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muharrem ince, memleket partisi, seçim