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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/sozcu-yazari-muharrem-ince-genel-merkeze-gidiyor-kararini-aciklayacak-1070940055.html
Muharrem İnce saat 14.00’te açıklama yapacak
Muharrem İnce saat 14.00’te açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce saat 14.00’de adaylıktan çekilme ve hakkındaki iddialara dair partisinin genel merkezinde açıklama yapacak. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
memleket partisi
seçim
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Memleket Partisi Genel Başkan İletişim Danışmanı Oğuz Uçar tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı adayımız ve Memleket Partisi Genel Başkanımız Sayın Muharrem İNCE, bugün saat 14:00’de Parti Genel Merkezimizde Basın Toplantısı düzenleyecektir” denildi.Sözcü yazarı Aytunç Erkin, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla toplantı yaptığı ve toplantıda çoğunluğun çekilme yönünde karar aldığı bilgisini paylaştı. İnce'nin henüz karar vermediğini ifade eden Erkin, genel merkeze giden İnce'nin açıklama yapacağını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230511/memleket-partisinden-incenin-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-1070939393.html
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muharrem ince, memleket partisi, seçim
muharrem ince, memleket partisi, seçim

Muharrem İnce saat 14.00’te açıklama yapacak

11:02 11.05.2023 (güncellendi: 11:12 11.05.2023)
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce saat 14.00’de adaylıktan çekilme ve hakkındaki iddialara dair partisinin genel merkezinde açıklama yapacak.
Memleket Partisi Genel Başkan İletişim Danışmanı Oğuz Uçar tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı adayımız ve Memleket Partisi Genel Başkanımız Sayın Muharrem İNCE, bugün saat 14:00’de Parti Genel Merkezimizde Basın Toplantısı düzenleyecektir” denildi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Memleket Partisi’nden İnce’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
10:46
Sözcü yazarı Aytunç Erkin, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla toplantı yaptığı ve toplantıda çoğunluğun çekilme yönünde karar aldığı bilgisini paylaştı. İnce'nin henüz karar vermediğini ifade eden Erkin, genel merkeze giden İnce'nin açıklama yapacağını duyurdu.
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