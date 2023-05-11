https://sputniknews.com.tr/20230511/soyludan-kilicdarogluna-pazar-gununden-sonra-evine-gidecek-mutfaginda-tiktok-cekecek-tiktok-1070964871.html
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Pazar gününden sonra evine gidecek, mutfağında TikTok çekecek, TikTok
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Pazar gününden sonra evine gidecek, mutfağında TikTok çekecek, TikTok
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu için "Millet ona pazar günü kaseti de gösterecek, Amerika'yı da... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T17:54+0300
2023-05-11T17:54+0300
2023-05-11T17:54+0300
2023 türkiye seçimleri
süleyman soylu
kemal kılıçdaroğlu
tiktok
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AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Zeytinburnu Sümer Mahalle Buluşması'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:
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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, tiktok
süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, tiktok
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Pazar gününden sonra evine gidecek, mutfağında TikTok çekecek, TikTok
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu için "Millet ona pazar günü kaseti de gösterecek, Amerika'yı da gösterecek, PKK'yı da gösterecek, LGBT'yi de gösterecek, FETÖ'yü de gösterecek ve millet ona pazar günü, pazar gününden sonra evine gidecek, mutfağında TikTok çekecek, TikTok." dedi.
AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Zeytinburnu Sümer Mahalle Buluşması'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Onlar neden anlarlar, biliyor musunuz? Onlar kasetten anlarlar, kasetten. FETÖ'cülerin kasetlerini servis etmekten anlarlar, doğru mu? Siyasete baskı kurmaktan anlarlar, doğru mu? FETÖ'cülerin elinde eskiden kalmış kasetleri Türk siyasetinin geleceğine ambargo yapmaktan anlar. O FETÖ'cüler bir daha bu ülkenin yüzünü göremeyecekler. 'Kasetin ürünü', 'kasetin cumhurbaşkanı' olmak istiyor şu anda. Millet ona pazar günü kaseti de gösterecek, Amerika'yı da gösterecek, PKK'yı da gösterecek, LGBT'yi de gösterecek, FETÖ'yü de gösterecek ve millet ona pazar günü, pazar gününden sonra evine gidecek, mutfağında TikTok çekecek, TikTok."