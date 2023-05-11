Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Pazar gününden sonra evine gidecek, mutfağında TikTok çekecek, TikTok

"Onlar neden anlarlar, biliyor musunuz? Onlar kasetten anlarlar, kasetten. FETÖ'cülerin kasetlerini servis etmekten anlarlar, doğru mu? Siyasete baskı kurmaktan anlarlar, doğru mu? FETÖ'cülerin elinde eskiden kalmış kasetleri Türk siyasetinin geleceğine ambargo yapmaktan anlar. O FETÖ'cüler bir daha bu ülkenin yüzünü göremeyecekler. 'Kasetin ürünü', 'kasetin cumhurbaşkanı' olmak istiyor şu anda. Millet ona pazar günü kaseti de gösterecek, Amerika'yı da gösterecek, PKK'yı da gösterecek, LGBT'yi de gösterecek, FETÖ'yü de gösterecek ve millet ona pazar günü, pazar gününden sonra evine gidecek, mutfağında TikTok çekecek, TikTok."