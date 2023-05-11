https://sputniknews.com.tr/20230511/soylu-duyurdu-ehliyet-ve-kimliklerde-yeni-donem-basliyor-1070939506.html

Soylu duyurdu: Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem başlıyor

Soylu duyurdu: Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artık ehliyetlerin de çipli şekilde olacağını belirterek, "İsteyen ehliyetini kimliğe, isteyen kimliğini ehliyete... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

süleyman soylu

ehliyet

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Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün çok başarılı projelerin altına imza atığını ifade ederek, "Nüfusta devrim işler yaptık. Eskiden pasaportu, sürücü belgesini, Emniyet verirdi, nüfusa aldık. Dünyada çip krizi, pasaport krizi yaşanmasına rağmen biz bugün pasaport müracaatının ertesi günü pasaportu adresine verebilme kabiliyetine geldik. Yerli ve milli pasaportumuzu ürettik. Bu yıl, ehliyet ve kimlikte bir sürpriz yapıyoruz. Ehliyetimizi çipli yapıyoruz. Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak. Ehliyetimizi kimliğimize, kimliğimizi de ehliyetimize yükleyebileceğiz" diye konuştu.Bakan Soylu, nüfusmatiklerin hızlı elektronik imza yükleme aracı olduğunu, bu araçları havalimanları ve alışveriş merkezlerine koyacaklarını aktardı.

türkiye

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süleyman soylu, ehliyet