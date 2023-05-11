https://sputniknews.com.tr/20230511/soylu-duyurdu-ehliyet-ve-kimliklerde-yeni-donem-basliyor-1070939506.html
Soylu duyurdu: Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem başlıyor
Soylu duyurdu: Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem başlıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artık ehliyetlerin de çipli şekilde olacağını belirterek, "İsteyen ehliyetini kimliğe, isteyen kimliğini ehliyete... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T10:53+0300
2023-05-11T10:53+0300
2023-05-11T11:06+0300
türkiye
süleyman soylu
ehliyet
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Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün çok başarılı projelerin altına imza atığını ifade ederek, "Nüfusta devrim işler yaptık. Eskiden pasaportu, sürücü belgesini, Emniyet verirdi, nüfusa aldık. Dünyada çip krizi, pasaport krizi yaşanmasına rağmen biz bugün pasaport müracaatının ertesi günü pasaportu adresine verebilme kabiliyetine geldik. Yerli ve milli pasaportumuzu ürettik. Bu yıl, ehliyet ve kimlikte bir sürpriz yapıyoruz. Ehliyetimizi çipli yapıyoruz. Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak. Ehliyetimizi kimliğimize, kimliğimizi de ehliyetimize yükleyebileceğiz" diye konuştu.Bakan Soylu, nüfusmatiklerin hızlı elektronik imza yükleme aracı olduğunu, bu araçları havalimanları ve alışveriş merkezlerine koyacaklarını aktardı.
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süleyman soylu, ehliyet
Soylu duyurdu: Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem başlıyor
10:53 11.05.2023 (güncellendi: 11:06 11.05.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artık ehliyetlerin de çipli şekilde olacağını belirterek, "İsteyen ehliyetini kimliğe, isteyen kimliğini ehliyete yükleyebilecek" dedi.
Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün çok başarılı projelerin altına imza atığını ifade ederek, "Nüfusta devrim işler yaptık. Eskiden pasaportu, sürücü belgesini, Emniyet verirdi, nüfusa aldık. Dünyada çip krizi, pasaport krizi yaşanmasına rağmen biz bugün pasaport müracaatının ertesi günü pasaportu adresine verebilme kabiliyetine geldik. Yerli ve milli pasaportumuzu ürettik. Bu yıl, ehliyet ve kimlikte bir sürpriz yapıyoruz. Ehliyetimizi çipli yapıyoruz. Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak. Ehliyetimizi kimliğimize, kimliğimizi de ehliyetimize yükleyebileceğiz" diye konuştu.
Bakan Soylu, nüfusmatiklerin hızlı elektronik imza yükleme aracı olduğunu, bu araçları havalimanları ve alışveriş merkezlerine koyacaklarını aktardı.