Sinan Oğan: Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu bizim çekilmemizi falan beklemesin

İkinci turda Cumhur veya Millet İttifakı'na geçmemi konuşursam insanlar bana niye oy versin? Hiçbirine geçmeyeceğim. Ben iddialı bir adayım. Sayın Erdoğan, sayın Kılıçdaroğlu yorulmuş. Birisinin yanına HDP birisinin yanına HÜDA PAR eklemlenmiş. Çok sayıda vatandaşımız ne HDP ne HÜDA PAR'ın yanında durmayacak, ATA İttifakı'nda duracak. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 75 yaşındadır. Cumhurbaşkanlığının süresi 5 sene. Bugün olsa 5. senenin sonu sayın Kılıçdaroğlu 80 yaşında olacak. Vatandaşlarımız şöyle düşünsün, bir şirketleri olsa ve bir ilan verseler. 75 yaşında birisi müracaat olsa alırlar mı? Bütün imkanları ona tahsis ederler mi? Kimse demez. İstisnasız tüm vatandaşlarımız 'Sayın Oğan siz tam bu ülkeyi yönetecek insansınız' diyor. E o zaman oy vereceksiniz. 'Ama ya şöyle olursa, ya böyle olursa' diyenlerin tamamını toplasanız 1. turu kazanırsınız. Ben bütün adayların ikinci tercihiyim biliyor musunuz? Allah bütün adaylara sağlık ve sıhhat versin. Yarın sayın Kılıçdaroğlu 'canım sıkıldı çekildim' dese veya sayın Erdoğan 'canım sıkıldı' dese, sayın Kılıçdaroğlu ve sayın Erdoğan'ın ikinci tercihi Sinan Oğan'dır. Benim tarzım biraz daha farklı. Sayın Özdağ'ın biraz daha farklı. Biz ittifakız. Bunun bizim yapımıza zenginlik kattığı kanaatindeyim.