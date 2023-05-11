https://sputniknews.com.tr/20230511/sinan-ogan-adayliktan-cekilecek-iddialarini-yaklanladi-1070958405.html

Sinan Oğan'dan adaylıktan çekilme iddialarına yalanlama

Sinan Oğan'dan adaylıktan çekilme iddialarına yalanlama

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığından çekileceğine yönelik iddiaların doğru olmadığını söyledi. Oğan, "Lütfen bizim üzerimize... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T16:07+0300

2023-05-11T16:07+0300

2023-05-11T16:10+0300

2023 türkiye seçimleri

sinan oğan

ata ittifakı

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurmasının ardından ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın da çekilebileceği iddia edildi. İddialara yanıt veren Oğan ''Lütfen bizim üzerimize oynanmak istenen oyunlara alet olmayın. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz.'' dedi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sinan Oğan, gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medyada paylaştığı ifadeleri alıntılayarak, "Olmadı bu İsmail bey! Lütfen bizim üzerimize oynanmak istenen oyunlara alet olmayın" dedi.Oğan, ''Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım.'' ifadesini kullandı.

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2023

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sinan oğan, ata ittifakı