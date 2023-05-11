https://sputniknews.com.tr/20230511/secim-gunu-hava-nasil-olacak-1070956426.html

Seçim günü hava nasıl olacak?

Seçim günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, 14 Mayıs Pazar Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında yağış beklentisi olmadığını... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T15:47+0300

2023-05-11T15:47+0300

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın için yurdun büyük bölümünde yağış beklendiğini belirten Macit, "İç Ege'de, İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Kahramanmaraş, Malatya çevrelerinde ve İç Anadolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın sel ve su baskınına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz." dedi.Macit, 13 Mayıs Cumartesi yağışlı havanın yurdun iç kesimlerinde devam ettikten sonra ülkeyi terk edeceğini bildirerek, şöyle konuştu:Hava sıcaklıkları 16 Mayıs Salı'dan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacakMacit, 14 Mayıs'taki hava sıcaklıklarına ilişkin şunları söyledi:Deprem bölgesine ilişkin olarak da Macit, "Pazar günü deprem bölgesinde yağış beklentimiz yok. Orada da hava sıcaklığı yine mevsim normalleri civarında seyredecek. Büyük bir ihtimalle 20 derecelerin üzerini göreceğiz." bilgisini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230511/kilicdaroglu-bir-bayram-havasi-icinde-sandiga-gitsinler-amcalarini-dayilarini-hepsini-alsinlar-1070947054.html

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