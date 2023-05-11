https://sputniknews.com.tr/20230511/sarigul-cumartesi-aksamina-kadar-icimden-gelen-onsezi-sinan-oganin-bir-civanmertlik-yapacagi--1070928239.html

Sarıgül: Cumartesi akşamına kadar içimden gelen önsezi Sinan Oğan'ın bir civanmertlik yapacağı

Sarıgül: Cumartesi akşamına kadar içimden gelen önsezi Sinan Oğan'ın bir civanmertlik yapacağı

CHP'den Erzincan Milletvekili adayı olan Mustafa Sarıgül, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile ilgili "Cumartesi akşamına kadar içimden gelen önsezi... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T00:33+0300

2023-05-11T00:33+0300

2023-05-11T00:40+0300

2023 türkiye seçimleri

mustafa sarıgül

cumhurbaşkanlığı seçimi

milletvekili adayı

kemal kılıçdaroğlu

sinan oğan

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Habertürk'te Serap Belet'in sorularını yanıtlayan CHP Erzincan Milletvekili adayı ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili psikolojik üstünlüğün Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana döndüğünü söyledi.Sarıgül, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la ilgili olarak ise beklentisini dile getirdi ve "Sinan Oğan'la çok görüşmelerim oldu. Kendisini akademisyen ve devlet adamı olarak çok takdir ederim. Uzun bir süre Cumartesi akşamına kadar içimden gelen önsezi Sinan Oğan'ın civanmertlik yapacağı kanaatindeyim" dedi.Sarıgül'ün açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:"Erzincan'a adım attığımız andan itibaren Erzincan'a renk, heyecan, coşku geldi. Benim çalışma stilim farklıdır. Sabah 06.00'da kalkar gece 11.00'e kadar koşarım. Ortalama 4 bin 200 ile 5 bin 100 kişi ile tokalaşırım. Erzincan'ın her ilçesinde oldum. Ben Erzincan'dan 1 saat daha ayrılmam. Sadece bugün televizyon programı için geldim. Ben bana verilen 1 oyun kıymetini geçmişte, uzun yıllar belediye başkanlığım döneminde, milletvekilliğim döneminde bilirim. Ben siyasi parti ayrımı gözetmem. Bayrağımıza, toprağımıza bağlıysa başımın üstünde yeri var. Erzincan'da bize oy veren yurttaşlarımız pişman olmayacaklar. Oy vermeyenler ise 'Sarıgül adammış, Ufuk Aktaş hocamız adammış' diyecektir. İnşallah yapacağımız çalışmalarla siyasi parti farkı gözetmeden yurttaşlarımızla sevgi üzerine dünyalar kurduk. Kötüleyen, karalayan kampanya yapmıyoruz. Eksi kalanlar için çözüm önerimizi anlatıyoruz.'Türkiye'nin demokratik parlamenter sisteme geçmesi olmazsa olmazıdır'6'lı Masa'dan sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme gelir gelmez arkadaşlarımızla toplanıp karar verdik. Türkiye'nin demokratik parlamenter sisteme geçmesi olmazsa olmazıdır. Biz istiyoruz ki Cumhurbaşkanımız tarafsız olsun. Benim hayatım Süleyman Demirel'e mücadeleyle geçti. Ama sayın Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olduktan sonra hepimizi kucaklandı, gerçekten baba gibi davrandı. Başkanlık sistemi Türkiye'nin şartlarına uysaydı inanın ki desteklerdik. Türkiye'yi demokratik parlamenter sisteme taşıyacak olan isim de sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Tarlada, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu kişisel ihtiraslarından arınmış, Türkiye'yi rahatlatabilecek, ötekisi olmayan bir Cumhurbaşkanlığı yapacak diye düşünüyorum.'Şu anda bir şey talep etme zamanı değil''Sinan Bey'le ikimizin de çok iyi bir Atatürk milliyetçisi olarak gördüm'Bu seçim son derece önemli. Türkiye'nin bir an önce normalleşmesi ve sakinleşmesi lazım. Bu işlemeyen sistemden Türkiye'den kurtulması lazım. Ben özellikle son 5-6 ay içerisinde sayın Sinan Oğan'la çok görüşmelerim oldu. Kendisini akademisyen ve devlet adamı olarak çok takdir ederim. Uzun bir süre cumartesi akşamına kadar içimden gelen önsezi Sinan Oğan'ın civanmertlik yapacağı kanaatindeyim. İkinci tura oy verecek insanların birinci turda vermesi lazım. Hiçbir duyum almadım, Sinan Bey'le konuşmalarımız esnasında ikimizin de çok iyi bir Atatürk milliyetçisi olarak gördüm. Bu tamamen benim kanaatim. Benim önsezim bir şey bekliyorum.Şu anda seçimi tayin edecek olan inanın ki, kararsızlar. Bu seçim inanın ki bıçak sırtında. Buraya gelmeden önce 4-5 kuruluşun araştırmasına baktım. Sahayı da görüyorum. İlk defa psikolojik üstünlük, sosyal medyadaki üstünlük, halktaki üstünlük sayın Kılıçdaroğlu'nun lehine. Sayın Kılıçdaroğlu Erzincan'a CHP Genel Başkanı olarak geldi ama ayrılırken 13. Cumhurbaşkanı olarak ayrıldı. Hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum."

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mustafa sarıgül, cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili adayı, kemal kılıçdaroğlu, sinan oğan