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https://sputniknews.com.tr/20230511/rusyadan-turk-is-dunyasina-26-st-petersburg-uluslararasi-ekonomik-forumu-daveti-1070965800.html
Rusya’dan, Türk iş dünyasına ‘26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’ daveti
Rusya’dan, Türk iş dünyasına ‘26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’ daveti
Bu yıl 14-17 Haziran’da düzenlenecek olan 26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) öncesinde, SPIEF CEO’su Valkov, Türk iş dünyasından... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T18:30+0300
2023-05-11T18:30+0300
ekonomi
rusya
türkiye
iş dünyası
ekonomi
fuar
st. petersburg ekonomi fuarı (spief)
türk-rus dostluğu
sektör
özel sektör
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Dünyanın en büyük sektör etkinliklerinden birisi olarak değerlendirilen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF), bu yıl 14-17 Haziran’da 26. kez düzenlenecek. Küresel ekonomik gelişmeleri tartışmayı ve gelişmekte olan pazarlar ile yeni fırsatları keşfetmeyi hedefleyen forum öncesinde, İstanbul’da Türk iş dünyasından katılımcıların davet edildiği bir bilgilendirme etkinliği de düzenlendi.Etkinlikte, SPIEF CEO’su Aleksey Valkov, IC Holding CEO’su Murad Bayar ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ın sunumları ile SPIEF ve Rusya pazarının dinamikleri hakkında bilgiler paylaşılırken, Türk-Rus ekonomik ilişkileri, stratejik iş birlikleri ve yatırım olanakları ele alındı.‘Türkiye, Rusya dış politikasının en önemli oyuncularından'Konuşmasında, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin, Rusya'nın dış politikasının ‘öncelikli ve en önemli’ alanlarından biri olduğunu belirten Valkov, Türk işletmelerinin Rusya pazarındaki boşlukları doldurabildiğini vurguladı. Ayrıca Valkov, Rusya ve Türkiye pazarlarına giren firmaların başarılarından söz ederek bunların, Rusya-Türkiye ekonomik ilişkilerinin büyük potansiyelini gösterdiğinin de altını çizdi.SPIEF’in Rusya'da gelişmek isteyen işletmelerin büyümesi için etkili bir basamak olduğunu vurgulayan Valkov, her katılımcının, etkinlik alanındaki endüstri şirketlerinin yanı sıra federal bakanlıkların, bölgesel yetkililerin temsilcileriyle görüşebileceklerini; iş geliştirmek için çok çeşitli fırsatlarla en uygun koşulları yarattıklarını ifade etti.‘Sürdürülebilir ilişkiler kurma zamanı geldi’Konuşmasının sonunda katılımcıları 26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Fuarı'na davet eden Valkov, “Artık ağ oluşturma, karşılıklı yarar sağlayan iş birliği geliştirme ve potansiyel iş ortaklarıyla sürdürülebilir ilişkiler kurma zamanı geldi. SPIEF, birbirinizi tanımanız ve ardından karlı anlaşmalar yapmanız için gerekli koşulları yaratma konusunda sahip olduğu engin deneyimiyle sizleri bekliyor” dedi.‘Türkiye- Rusya ilişkilerinin büyük ticari fırsatlar oluşturduğunu bilmek gerekir’Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Ahmet Kasım Han ise “Türkiye ile Rusya ilişkilerinin hem ticari hem diplomatik açıdan geldiği nokta iki ülkenin mevcut politik gelişmelerden bağımsız süregelen dostluğunu gösteriyor. Piyasanın sunduğu fırsatlar açısından Türkiye- Rusya ilişkilerinin büyük ticari fırsatlar oluşturduğunu bilmek gerekir” şeklinde konuştu.Rusya’nın IC Holding açısından önemli ve kalıcı bir pazar olduğunu belirten IC Holding CEO’su Murad Bayar da, holding olarak SPIEF’e defalarca katıldıklarını belirtti.. Grubun Rusya ile uzun yıllara dayanan bu güçlü ilişkisinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ana yüklenicisi olma rolü ile devam ettiğini dile getiren Bayar, altyapı yatırımları için de bölgede görüşmeler yaptıklarını ifade etti.Birleşik Arap Emirlikleri’nin konuk ülke olacağı SPIEF’de bu yıl neler olacak?SPIEF, 2022 yılında 130’dan fazla ülkeden 14 binin üzerinde iş dünyası, medya ve hükümet temsilcisini ağırlamış, yapılan görüşmelerde toplam 5.6 trilyon Ruble (70 milyar dolar) değerinde anlaşmanın imzalanmasına sahne olmuştu.Her yıl ticari bağların geliştirilmesi ve diyalog sağlanması için olanak sunan SPIEF, yeni dünyanın inşasında küresel bir platform olarak kabul ediliyor. Rusya'da ve yurtdışında iş geliştirmek, iletişim çevrelerini genişletmek, potansiyel yatırımcıların ve önde gelen medya kuruluşlarının dikkatini çekmek, ortaklar bulmak için fırsatlar sunuyor.Bu yılın konuk ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin olacağı SPIEF 2023'te; panel tartışmaları, yuvarlak masa toplantıları, tematik iş kahvaltıları, televizyon tartışmaları, yabancı ortaklarla ikili iş diyaloğu etkinlikleri, BRICS, SCO, Avrasya Ekonomik Birliği ve ASEAN temsilcileriyle toplantılar gerçekleşecek. SPIEF'in açılış ve kapanış günlerinde sektör ve tematik etkinlik olarak, Rusya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Forumu, İlaç Güvenliğinin Sağlanması Rus İlaç Forumu, Kuzey Kutbu ile ilgili olaylar ile Yaratıcı İş Forumu Uluslararası Gençlik Ekonomik Forumu düzenlenecek.
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rusya, türkiye, iş dünyası, ekonomi, fuar, st. petersburg ekonomi fuarı (spief), türk-rus dostluğu, sektör, özel sektör, aleksey valkov, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), ruble, brics, birleşik arap emirlikleri (bae), asean, ahmet kasım han, murad bayar
rusya, türkiye, iş dünyası, ekonomi, fuar, st. petersburg ekonomi fuarı (spief), türk-rus dostluğu, sektör, özel sektör, aleksey valkov, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), ruble, brics, birleşik arap emirlikleri (bae), asean, ahmet kasım han, murad bayar

Rusya’dan, Türk iş dünyasına ‘26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’ daveti

18:30 11.05.2023
© FotoğrafBu yıl 14-17 Haziran’da düzenlenecek olan 26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) öncesinde, SPIEF CEO’su Valkov, Türk iş dünyasından temsilcileri ile buluştu.
Bu yıl 14-17 Haziran’da düzenlenecek olan 26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) öncesinde, SPIEF CEO’su Valkov, Türk iş dünyasından temsilcileri ile buluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© Fotoğraf
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Bu yıl 14-17 Haziran’da düzenlenecek olan 26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) öncesinde, SPIEF CEO’su Valkov, Türk iş dünyasından temsilcileri ile buluştu. Konuşmasında, Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk ilişkileri ve iki ülke arasındaki sektörel fırsatlara değinen Valkov, “Sürdürülebilir ilişkiler kurma zamanı geldi” dedi.
Dünyanın en büyük sektör etkinliklerinden birisi olarak değerlendirilen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF), bu yıl 14-17 Haziran’da 26. kez düzenlenecek. Küresel ekonomik gelişmeleri tartışmayı ve gelişmekte olan pazarlar ile yeni fırsatları keşfetmeyi hedefleyen forum öncesinde, İstanbul’da Türk iş dünyasından katılımcıların davet edildiği bir bilgilendirme etkinliği de düzenlendi.
Etkinlikte, SPIEF CEO’su Aleksey Valkov, IC Holding CEO’su Murad Bayar ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ın sunumları ile SPIEF ve Rusya pazarının dinamikleri hakkında bilgiler paylaşılırken, Türk-Rus ekonomik ilişkileri, stratejik iş birlikleri ve yatırım olanakları ele alındı.

‘Türkiye, Rusya dış politikasının en önemli oyuncularından'

Konuşmasında, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin, Rusya'nın dış politikasının ‘öncelikli ve en önemli’ alanlarından biri olduğunu belirten Valkov, Türk işletmelerinin Rusya pazarındaki boşlukları doldurabildiğini vurguladı. Ayrıca Valkov, Rusya ve Türkiye pazarlarına giren firmaların başarılarından söz ederek bunların, Rusya-Türkiye ekonomik ilişkilerinin büyük potansiyelini gösterdiğinin de altını çizdi.
SPIEF’in Rusya'da gelişmek isteyen işletmelerin büyümesi için etkili bir basamak olduğunu vurgulayan Valkov, her katılımcının, etkinlik alanındaki endüstri şirketlerinin yanı sıra federal bakanlıkların, bölgesel yetkililerin temsilcileriyle görüşebileceklerini; iş geliştirmek için çok çeşitli fırsatlarla en uygun koşulları yarattıklarını ifade etti.

‘Sürdürülebilir ilişkiler kurma zamanı geldi’

Konuşmasının sonunda katılımcıları 26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Fuarı'na davet eden Valkov, “Artık ağ oluşturma, karşılıklı yarar sağlayan iş birliği geliştirme ve potansiyel iş ortaklarıyla sürdürülebilir ilişkiler kurma zamanı geldi. SPIEF, birbirinizi tanımanız ve ardından karlı anlaşmalar yapmanız için gerekli koşulları yaratma konusunda sahip olduğu engin deneyimiyle sizleri bekliyor” dedi.

‘Türkiye- Rusya ilişkilerinin büyük ticari fırsatlar oluşturduğunu bilmek gerekir’

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Ahmet Kasım Han ise “Türkiye ile Rusya ilişkilerinin hem ticari hem diplomatik açıdan geldiği nokta iki ülkenin mevcut politik gelişmelerden bağımsız süregelen dostluğunu gösteriyor. Piyasanın sunduğu fırsatlar açısından Türkiye- Rusya ilişkilerinin büyük ticari fırsatlar oluşturduğunu bilmek gerekir” şeklinde konuştu.
Rusya’nın IC Holding açısından önemli ve kalıcı bir pazar olduğunu belirten IC Holding CEO’su Murad Bayar da, holding olarak SPIEF’e defalarca katıldıklarını belirtti.. Grubun Rusya ile uzun yıllara dayanan bu güçlü ilişkisinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ana yüklenicisi olma rolü ile devam ettiğini dile getiren Bayar, altyapı yatırımları için de bölgede görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin konuk ülke olacağı SPIEF’de bu yıl neler olacak?

SPIEF, 2022 yılında 130’dan fazla ülkeden 14 binin üzerinde iş dünyası, medya ve hükümet temsilcisini ağırlamış, yapılan görüşmelerde toplam 5.6 trilyon Ruble (70 milyar dolar) değerinde anlaşmanın imzalanmasına sahne olmuştu.
Her yıl ticari bağların geliştirilmesi ve diyalog sağlanması için olanak sunan SPIEF, yeni dünyanın inşasında küresel bir platform olarak kabul ediliyor. Rusya'da ve yurtdışında iş geliştirmek, iletişim çevrelerini genişletmek, potansiyel yatırımcıların ve önde gelen medya kuruluşlarının dikkatini çekmek, ortaklar bulmak için fırsatlar sunuyor.
Bu yılın konuk ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin olacağı SPIEF 2023'te; panel tartışmaları, yuvarlak masa toplantıları, tematik iş kahvaltıları, televizyon tartışmaları, yabancı ortaklarla ikili iş diyaloğu etkinlikleri, BRICS, SCO, Avrasya Ekonomik Birliği ve ASEAN temsilcileriyle toplantılar gerçekleşecek. SPIEF'in açılış ve kapanış günlerinde sektör ve tematik etkinlik olarak, Rusya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Forumu, İlaç Güvenliğinin Sağlanması Rus İlaç Forumu, Kuzey Kutbu ile ilgili olaylar ile Yaratıcı İş Forumu Uluslararası Gençlik Ekonomik Forumu düzenlenecek.
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