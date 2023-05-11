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Rusya Dışişleri: ABD’de temerrüde düşme tehdidi artık bir ritüel biçimini aldı
Rusya Dışişleri: ABD’de temerrüde düşme tehdidi artık bir ritüel biçimini aldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’de temerrüde düşme tehdidinin daha önce de defalarca yaşandığını ve artık bir ritüel biçimini aldığını... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T14:50+0300
2023-05-11T14:50+0300
dünya
rusya
rusya-abd ilişkileri
abd
temerrüt
açıklama
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
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Basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Zaharova, ABD’de temerrüde düşme tehdidinin daha önce de defalarca yaşandığını ve borç limitinin bir kez daha yükseltilmesi ile sona eren bir ritüel biçimini aldığını söyledi. Zaharova, “Benzer durumlar daha önce de birçok kez yaşandı ve her defasında aynı şekilde, borç tavanının bir kez daha yükseltilmesi ile sona erdi. Yani şimdi de bir kez daha bir takım ritüel eylemlerinde bulunacaklar” diye konuştu. Sözcü, ABD’nin kontrolsüz dolar emisyonu şeklindeki para politikasının sorumsuzca olduğunu, zira ‘Amerika'da ve küresel piyasalarda enflasyonun hızlanmasına yol açtığını, Amerikan finansal bankacılık sistemini sarstığını, dünyanın ekonomik istikrarına yönelik riskleri artırdığını’ kaydetti.ABD'nin eylemlerinin, rezerv para birimi olarak dolara duyulan güveni baltaladığını vurgulayan Zaharova, şöyle konuştu: “Tüm bu eylemler ABD'nin ekonomik operatörlere, sakıncalı görülen hükümetlere ve ülkelere yönelik yasadışı tek taraflı önlemleriyle birleştiğinde rezerv para birimi olarak dolara duyulan güveni baltalıyor.”
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rusya, rusya-abd ilişkileri, abd, temerrüt, açıklama, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, rusya-abd ilişkileri, abd, temerrüt, açıklama, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı

Rusya Dışişleri: ABD’de temerrüde düşme tehdidi artık bir ritüel biçimini aldı

14:50 11.05.2023
© AFP 2023Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’de temerrüde düşme tehdidinin daha önce de defalarca yaşandığını ve artık bir ritüel biçimini aldığını belirtti.
Basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Zaharova, ABD’de temerrüde düşme tehdidinin daha önce de defalarca yaşandığını ve borç limitinin bir kez daha yükseltilmesi ile sona eren bir ritüel biçimini aldığını söyledi.
Zaharova, “Benzer durumlar daha önce de birçok kez yaşandı ve her defasında aynı şekilde, borç tavanının bir kez daha yükseltilmesi ile sona erdi. Yani şimdi de bir kez daha bir takım ritüel eylemlerinde bulunacaklar” diye konuştu.
Sözcü, ABD’nin kontrolsüz dolar emisyonu şeklindeki para politikasının sorumsuzca olduğunu, zira ‘Amerika'da ve küresel piyasalarda enflasyonun hızlanmasına yol açtığını, Amerikan finansal bankacılık sistemini sarstığını, dünyanın ekonomik istikrarına yönelik riskleri artırdığını’ kaydetti.
ABD'nin eylemlerinin, rezerv para birimi olarak dolara duyulan güveni baltaladığını vurgulayan Zaharova, şöyle konuştu:
“Tüm bu eylemler ABD'nin ekonomik operatörlere, sakıncalı görülen hükümetlere ve ülkelere yönelik yasadışı tek taraflı önlemleriyle birleştiğinde rezerv para birimi olarak dolara duyulan güveni baltalıyor.”
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