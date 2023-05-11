https://sputniknews.com.tr/20230511/rusya-disisleri-abdde-temerrude-dusme-tehdidi-artik-bir-rituel-bicimini-aldi-1070954945.html

Rusya Dışişleri: ABD’de temerrüde düşme tehdidi artık bir ritüel biçimini aldı

Rusya Dışişleri: ABD’de temerrüde düşme tehdidi artık bir ritüel biçimini aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’de temerrüde düşme tehdidinin daha önce de defalarca yaşandığını ve artık bir ritüel biçimini aldığını... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T14:50+0300

2023-05-11T14:50+0300

2023-05-11T14:50+0300

dünya

rusya

rusya-abd ilişkileri

abd

temerrüt

açıklama

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

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Basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Zaharova, ABD’de temerrüde düşme tehdidinin daha önce de defalarca yaşandığını ve borç limitinin bir kez daha yükseltilmesi ile sona eren bir ritüel biçimini aldığını söyledi. Zaharova, “Benzer durumlar daha önce de birçok kez yaşandı ve her defasında aynı şekilde, borç tavanının bir kez daha yükseltilmesi ile sona erdi. Yani şimdi de bir kez daha bir takım ritüel eylemlerinde bulunacaklar” diye konuştu. Sözcü, ABD’nin kontrolsüz dolar emisyonu şeklindeki para politikasının sorumsuzca olduğunu, zira ‘Amerika'da ve küresel piyasalarda enflasyonun hızlanmasına yol açtığını, Amerikan finansal bankacılık sistemini sarstığını, dünyanın ekonomik istikrarına yönelik riskleri artırdığını’ kaydetti.ABD'nin eylemlerinin, rezerv para birimi olarak dolara duyulan güveni baltaladığını vurgulayan Zaharova, şöyle konuştu: “Tüm bu eylemler ABD'nin ekonomik operatörlere, sakıncalı görülen hükümetlere ve ülkelere yönelik yasadışı tek taraflı önlemleriyle birleştiğinde rezerv para birimi olarak dolara duyulan güveni baltalıyor.”

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rusya, rusya-abd ilişkileri, abd, temerrüt, açıklama, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı