https://sputniknews.com.tr/20230511/rus-uzman-sam-ankara-normallesmesi-tum-taraflar-icin-onemli-1070974493.html

Rus uzman: Şam-Ankara normalleşmesi tüm taraflar için önemli

Rus uzman: Şam-Ankara normalleşmesi tüm taraflar için önemli

Rus siyaset bilimcisi Andrey Ontikov, Moskova’daki görüşmenin Türkiye ve Suriye arasında normalleşme için uygun koşullar yarattığını söyledi. 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T22:24+0300

2023-05-11T22:24+0300

2023-05-11T22:24+0300

dünya

suriye

türkiye

rusya

iran

normalleşme

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Rus siyaset bilimcisi Ontikov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Moskova’da gerçekleşen Rusya, Suriye, Türkiye, İran dışişleri bakanları görüşmesini değerlendirdi.Ontikov, “Bu görüşme Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için elverişli koşullar yarattı” ifadelerini kullandı.Lavrov'un bir yol haritası oluşturma önerisinin oldukça doğal olduğunu söyleyen Rus uzman, “Çünkü iki ülke arasında halâ bazı fikir ayrılıkları var. İki ülke arasındaki ilişkiler uzun zaman boyunca son derece gerilimliydi” dedi.Henüz çözüm bekleyen sorunlar arasında, Suriye topraklarında TSK varlığını, sığınmacı sorununu, silahlı Kürt oluşumlarını gösteren Ontikov, “Bu sorunları çözüme kavuşturmak için düzenli olarak bu türden görüşmeleri yapmak lazım” yorumunda bulundu.“Şam ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, görüşmenin tüm katılımcıları için önemli” diyen uzman, “Rusya, Suriye krizinin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyor. Bu dört ülke, ABD’nin bölgedeki hegemonyasına karşı bir tür ortak cephe oluşturabilir” değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230510/rusya-dort-bakan-suriyelilerin-donusu-icin-sama-uluslararasi-yardimin-genisletilmesini-destekledi-1070903008.html

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