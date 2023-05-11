https://sputniknews.com.tr/20230511/peskov-rusya-ordusu-londranin-kieve-uzun-menzilli-fuzeler-gondermesine-gereken-yaniti-verecek-1070956174.html

Peskov: Rusya ordusu, Londra'nın Kiev'e uzun menzilli füzeler göndermesine gereken yanıtı verecek

Peskov: Rusya ordusu, Londra'nın Kiev'e uzun menzilli füzeler göndermesine gereken yanıtı verecek

İngiltere'nin Ukrayna ordusuna uzun menzilli füzeler tedarik ettiğine dair haberleri yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun böyle bir... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T14:30+0300

2023-05-11T14:30+0300

2023-05-11T15:13+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

ingiltere

storm shadow

ukrayna

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CNN televizyonu, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İngiltere'nin Ukrayna'ya Storm Shadow tipi uzun menzilli füzeler verdiğini ve bu füzelerin Rusya'nın yeni bölgelerini vurabilecek menzile sahip olduğunu belirtmişti.Günlük basın toplantısında gazetecilerin bu konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın böyle bir adıma son derece olumsuz baktığının altını çizdi.Rusya ordusunun buna gereken yanıtı vermesi gerektiğini kaydeden Peskov, bu bağlamda askeri açıdan uygun kararların alınacağı mesajını verdi.'ABD'nin Malofeyev'in mal varlığını Kiev'e verme kararı gayri meşru'Basın toplantısında ABD'nin Rus iş insanı Konstantin Malofeyev'in mal varlığını Ukrayna'ya devretme kararı da gündeme geldi.ABD'nin kararının hukuk dışı ve gayri meşru olduğunun altını çizen Peskov, bu tür kararların bumerang etkisiyle Washington'u vuracağını söyledi.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın bu kararı yanıtsız bırakmayacağını da vurguladı.

ingiltere

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kremlin, dmitriy peskov, ingiltere, storm shadow, ukrayna