https://sputniknews.com.tr/20230511/peskov-rusya-ordusu-londranin-kieve-uzun-menzilli-fuzeler-gondermesine-gereken-yaniti-verecek-1070956174.html
Peskov: Rusya ordusu, Londra'nın Kiev'e uzun menzilli füzeler göndermesine gereken yanıtı verecek
Peskov: Rusya ordusu, Londra'nın Kiev'e uzun menzilli füzeler göndermesine gereken yanıtı verecek
İngiltere'nin Ukrayna ordusuna uzun menzilli füzeler tedarik ettiğine dair haberleri yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun böyle bir... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T14:30+0300
2023-05-11T14:30+0300
2023-05-11T15:13+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
ingiltere
storm shadow
ukrayna
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CNN televizyonu, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İngiltere'nin Ukrayna'ya Storm Shadow tipi uzun menzilli füzeler verdiğini ve bu füzelerin Rusya'nın yeni bölgelerini vurabilecek menzile sahip olduğunu belirtmişti.Günlük basın toplantısında gazetecilerin bu konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın böyle bir adıma son derece olumsuz baktığının altını çizdi.Rusya ordusunun buna gereken yanıtı vermesi gerektiğini kaydeden Peskov, bu bağlamda askeri açıdan uygun kararların alınacağı mesajını verdi.'ABD'nin Malofeyev'in mal varlığını Kiev'e verme kararı gayri meşru'Basın toplantısında ABD'nin Rus iş insanı Konstantin Malofeyev'in mal varlığını Ukrayna'ya devretme kararı da gündeme geldi.ABD'nin kararının hukuk dışı ve gayri meşru olduğunun altını çizen Peskov, bu tür kararların bumerang etkisiyle Washington'u vuracağını söyledi.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın bu kararı yanıtsız bırakmayacağını da vurguladı.
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kremlin, dmitriy peskov, ingiltere, storm shadow, ukrayna
kremlin, dmitriy peskov, ingiltere, storm shadow, ukrayna
Peskov: Rusya ordusu, Londra'nın Kiev'e uzun menzilli füzeler göndermesine gereken yanıtı verecek
14:30 11.05.2023 (güncellendi: 15:13 11.05.2023) Abone ol
İngiltere'nin Ukrayna ordusuna uzun menzilli füzeler tedarik ettiğine dair haberleri yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun böyle bir gelişmeye gereken yanıtı vereceğini vurguladı.
CNN televizyonu, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İngiltere'nin Ukrayna'ya Storm Shadow tipi uzun menzilli füzeler verdiğini ve bu füzelerin Rusya'nın yeni bölgelerini vurabilecek menzile sahip olduğunu belirtmişti.
Günlük basın toplantısında gazetecilerin bu konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın böyle bir adıma son derece olumsuz baktığının altını çizdi.
Rusya ordusunun buna gereken yanıtı vermesi gerektiğini kaydeden Peskov, bu bağlamda askeri açıdan uygun kararların alınacağı mesajını verdi.
'ABD'nin Malofeyev'in mal varlığını Kiev'e verme kararı gayri meşru'
Basın toplantısında ABD'nin Rus iş insanı Konstantin Malofeyev'in mal varlığını Ukrayna'ya devretme kararı da gündeme geldi.
ABD'nin kararının hukuk dışı ve gayri meşru olduğunun altını çizen Peskov, bu tür kararların bumerang etkisiyle Washington'u vuracağını söyledi.
Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın bu kararı yanıtsız bırakmayacağını da vurguladı.