https://sputniknews.com.tr/20230511/opec-kuresel-petrol-talebindeki-artis-ongorusunu-sabit-tuttu-1070967636.html

OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu

OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu

OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü günlük 2 milyon 320 bin varilde sabit tuttu. Bu yıl OECD talebinde geçen yıla göre günlük 70 bin varil, OECD... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T19:10+0300

2023-05-11T19:10+0300

2023-05-11T19:11+0300

ekonomi

opec

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

opec+

oecd

ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd)

çin

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış öngörüsünü değiştirmeyerek günlük 2 milyon 320 bin varilde sabit tuttu.OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebi büyüme öngörüsü değişmedi. Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 320 bin varil artarak 101 milyon 900 bin varile ulaşması bekleniyor.Raporda, Çin ekonomisinin beklenenden daha hızlı bir toparlanma sürecine gireceği beklentisiyle talep tarafında bir iyileşme olacağı ancak küresel ekonomik risklerin ve jeopolitik gerilimlerin beklenen talep artışını baskılayacağı belirtildi.Talebin OECD ülkelerinde geçen yıla göre günlük 70 bin varil artarak 46 milyon 20 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 2 milyon 260 bin varil artarak 55 milyon 880 bin varil olacağı hesaplanıyor.Küresel petrol arzı nisanda azaldıRapora göre, küresel petrol arzı nisanda bir önceki aya göre günlük 500 bin varil azalışla yaklaşık 101 milyon 300 bin varile geriledi.Grubun günlük ham petrol üretimi ise nisanda bir önceki aya kıyasla 191 bin varil azalarak yaklaşık 28 milyon 600 bin varil oldu. Böylece, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı yüzde 28,2 olarak kayıtlara geçti.Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Suudi Arabistan'da arttı. Irak ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu. Günlük üretim, nisanda önceki aya göre Suudi Arabistan'da 95 bin varil artarken, Irak'ta 203 bin varil geriledi.Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise 300 bin varil azalarak yaklaşık 72 milyon 700 bin varil oldu.

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opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, oecd, ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd), çin