https://sputniknews.com.tr/20230511/nebati-faizleri-dusurduk-doviz-kurlarinda-oynakligi-kaldirdik-1070935050.html

Nebati: Faizleri düşürdük, döviz kurlarında oynaklığı kaldırdık

Nebati: Faizleri düşürdük, döviz kurlarında oynaklığı kaldırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde siyasetlerini 'hizmetle taçlandırdıklarını' belirtti... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T07:48+0300

2023-05-11T07:48+0300

2023-05-11T08:01+0300

politika

nureddin nebati

mersin

akp

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faiz

döviz

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AK Parti Mersin milletvekili adayı Nureddin Nebati, bir restoranda düzenlenen Bitlisliler Buluşması'nda 'iyi işler yapmayı şiar edinmiş ekip' olduklarını söyledi.Tek işlerinin hizmet etmek olduğunu dile getiren Nebati, 'muhalefetin kavga ve gürültüyle siyaset yaptığını' öne sürdü.Türk, Kürt, Arap, Zaza, Çerkes ayrımı yapmadıklarını ve herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu savunan Nebati, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde siyasetimizi hizmetle taçlandırıyoruz. Siyasetimizi taçlandırırken sloganlarımızın ne anlama geldiğini bilerek yürüyoruz" ifadesini kullandı.Bakan Nebati, Türkiye'nin 21. yüzyılın güçlü ülkesi ve mazlum milletlerin temsilcisi olduğunu vurguladı.'Vize için ülkenin kaderini teslim edecek kadar zavallısın'Bakan Nebati, seçimler için ortaya konulan vaatleri eleştirerek "Bunlar ne diyor? 'Ben, vizeyi kaldıracağım ama Doğu Akdeniz'i terk edeceğim'. Vize için 'Güney Kıbrıs'ı hemen tanıyacağım'. Oldu paşam. 'Ben hemen ne gerekiyorsa onu yapacağım ve ekonominin kasasını da IMF'ye teslim edeceğim'. Kusura bakma. Ülkeyi sen peşkeş çekeceksen bunu herkes yapar ama senin gibi ezik yok. Bir vize için bir ülkenin kaderini, bekasını teslim edecek kadar zavallısın" diye konuştu.Büyümeye, üretime, istihdamı artırmaya 'devam ettiklerini' belirten Nebati devam etti:Nebati, son yıllarda 'sağlık ve eğitim alanında önemli hizmetler yaptıklarını', bunların hepsinin 'vatandaşların emrinde' olduğunu savundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Mersin'e gönderdiğini aktaran Nebati, seçimler için güçlü şekilde çalışarak yollarına devam edeceklerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230511/soylu-erdogan-gitsin-diye-tepiniyorlar-14-mayistan-sonra-gelecek-biz-de-uzerinizde-tepinecegiz-1070933787.html

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nureddin nebati, mersin, akp, ak parti, ekonomi, faiz, döviz