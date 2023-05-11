Nebati: Faizleri düşürdük, döviz kurlarında oynaklığı kaldırdık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Deprem bölgesinde yaralar sarılabiliyor mu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 4 gün kaldı.
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de adım adım finale doğru
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Seçim güvenliği nasıl sağlanır?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
87 saat kala gerilim tırmanıyor
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçim sonrası ekonomiyi ne bekliyor?
18:34
102 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve işsizlik rakamları
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Canlı
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
124 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
Canlı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230511/nebati-faizleri-dusurduk-doviz-kurlarinda-oynakligi-kaldirdik-1070935050.html
Nebati: Faizleri düşürdük, döviz kurlarında oynaklığı kaldırdık
Nebati: Faizleri düşürdük, döviz kurlarında oynaklığı kaldırdık
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde siyasetlerini 'hizmetle taçlandırdıklarını' belirtti... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T07:48+0300
2023-05-11T08:01+0300
politika
nureddin nebati
mersin
akp
ak parti
ekonomi
faiz
döviz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070393114_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_75afc16ce18900987c10a94893461efb.jpg
AK Parti Mersin milletvekili adayı Nureddin Nebati, bir restoranda düzenlenen Bitlisliler Buluşması'nda 'iyi işler yapmayı şiar edinmiş ekip' olduklarını söyledi.Tek işlerinin hizmet etmek olduğunu dile getiren Nebati, 'muhalefetin kavga ve gürültüyle siyaset yaptığını' öne sürdü.Türk, Kürt, Arap, Zaza, Çerkes ayrımı yapmadıklarını ve herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu savunan Nebati, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde siyasetimizi hizmetle taçlandırıyoruz. Siyasetimizi taçlandırırken sloganlarımızın ne anlama geldiğini bilerek yürüyoruz" ifadesini kullandı.Bakan Nebati, Türkiye'nin 21. yüzyılın güçlü ülkesi ve mazlum milletlerin temsilcisi olduğunu vurguladı.'Vize için ülkenin kaderini teslim edecek kadar zavallısın'Bakan Nebati, seçimler için ortaya konulan vaatleri eleştirerek "Bunlar ne diyor? 'Ben, vizeyi kaldıracağım ama Doğu Akdeniz'i terk edeceğim'. Vize için 'Güney Kıbrıs'ı hemen tanıyacağım'. Oldu paşam. 'Ben hemen ne gerekiyorsa onu yapacağım ve ekonominin kasasını da IMF'ye teslim edeceğim'. Kusura bakma. Ülkeyi sen peşkeş çekeceksen bunu herkes yapar ama senin gibi ezik yok. Bir vize için bir ülkenin kaderini, bekasını teslim edecek kadar zavallısın" diye konuştu.Büyümeye, üretime, istihdamı artırmaya 'devam ettiklerini' belirten Nebati devam etti:Nebati, son yıllarda 'sağlık ve eğitim alanında önemli hizmetler yaptıklarını', bunların hepsinin 'vatandaşların emrinde' olduğunu savundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Mersin'e gönderdiğini aktaran Nebati, seçimler için güçlü şekilde çalışarak yollarına devam edeceklerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230511/soylu-erdogan-gitsin-diye-tepiniyorlar-14-mayistan-sonra-gelecek-biz-de-uzerinizde-tepinecegiz-1070933787.html
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070393114_328:0:2895:1925_1920x0_80_0_0_8313618843d1bb04ef0fee56b2a561d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nureddin nebati, mersin, akp, ak parti, ekonomi, faiz, döviz
nureddin nebati, mersin, akp, ak parti, ekonomi, faiz, döviz

Nebati: Faizleri düşürdük, döviz kurlarında oynaklığı kaldırdık

07:48 11.05.2023 (güncellendi: 08:01 11.05.2023)
© İHABakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin 220 personel alımı yapacağız" dedi. Bakan Nebati ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını kaydetti.
Bakan Nebati, Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin 220 personel alımı yapacağız dedi. Bakan Nebati ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını kaydetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© İHA
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde siyasetlerini 'hizmetle taçlandırdıklarını' belirtti. Nebati, "Faizleri düşürdük, döviz kurlarında oynaklığı kaldırdık" dedi.
AK Parti Mersin milletvekili adayı Nureddin Nebati, bir restoranda düzenlenen Bitlisliler Buluşması'nda 'iyi işler yapmayı şiar edinmiş ekip' olduklarını söyledi.
Tek işlerinin hizmet etmek olduğunu dile getiren Nebati, 'muhalefetin kavga ve gürültüyle siyaset yaptığını' öne sürdü.
Türk, Kürt, Arap, Zaza, Çerkes ayrımı yapmadıklarını ve herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu savunan Nebati, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde siyasetimizi hizmetle taçlandırıyoruz. Siyasetimizi taçlandırırken sloganlarımızın ne anlama geldiğini bilerek yürüyoruz" ifadesini kullandı.
Bakan Nebati, Türkiye'nin 21. yüzyılın güçlü ülkesi ve mazlum milletlerin temsilcisi olduğunu vurguladı.

'Vize için ülkenin kaderini teslim edecek kadar zavallısın'

Bakan Nebati, seçimler için ortaya konulan vaatleri eleştirerek "Bunlar ne diyor? 'Ben, vizeyi kaldıracağım ama Doğu Akdeniz'i terk edeceğim'. Vize için 'Güney Kıbrıs'ı hemen tanıyacağım'. Oldu paşam. 'Ben hemen ne gerekiyorsa onu yapacağım ve ekonominin kasasını da IMF'ye teslim edeceğim'. Kusura bakma. Ülkeyi sen peşkeş çekeceksen bunu herkes yapar ama senin gibi ezik yok. Bir vize için bir ülkenin kaderini, bekasını teslim edecek kadar zavallısın" diye konuştu.
Büyümeye, üretime, istihdamı artırmaya 'devam ettiklerini' belirten Nebati devam etti:
"Faizleri düşürdük, dünyanın en büyük iki küresel krizini bu sayede kazasız belasız atlattık. Depremi bu ülkeye hissettirmedik. Büyümeye, üretime, istihdamı artırmaya devam ediyoruz. İşsizliği düşürdük. Faizleri düşürdük, döviz kurlarında oynaklığı kaldırdık. Döviz kurlarının oynaklığıyla enflasyonla mücadelemizi de kontrol altına aldık. Türkiye'de tüm paydaşlarının gözlerinin içine baka baka soruyorum sana; faizleri artıracak mısın, artırmayacak mısın? Aylardır bunu doğrudan sormama rağmen cevap vermiyorlar. Niye? Çünkü biliyorlar ki şu anda Türkiye'deki herkes faiz artırımına karşı. Biliyorlar ki 'Ben faiz arttıracağım.' dedikleri anda bu ülkede iş yerlerini, fabrikaları iflas ettirecek kadar ekonomiyi küçültecek tedbirleri almak demek olduğunu. Biliyorlar ki faiz artırılırsa büyümenin küçülmesiyle işsizliğin artacağını. Onun için asla söylemiyorlar."
Nebati, son yıllarda 'sağlık ve eğitim alanında önemli hizmetler yaptıklarını', bunların hepsinin 'vatandaşların emrinde' olduğunu savundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Mersin'e gönderdiğini aktaran Nebati, seçimler için güçlü şekilde çalışarak yollarına devam edeceklerini kaydetti.
Bakan Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Soylu: Erdoğan gitsin diye tepiniyorlar, 14 Mayıs'tan sonra gelecek, biz de üzerinizde tepineceğiz
06:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала