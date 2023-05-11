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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/muharrem-incenin-avukati-radyo-sputnikte-acikladi-cekilme-ile-ilgili-gundemimiz-yok-1070948680.html
Muharrem İnce’nin avukatı Radyo Sputnik’te açıkladı: 'Çekilme ile ilgili gündemimiz yok'
Muharrem İnce’nin avukatı Radyo Sputnik’te açıkladı: 'Çekilme ile ilgili gündemimiz yok'
Muharrem İnce’nin avukatı Fidel Okan, Muharrem İnce'nin sağlık sorunları yaşamasının ardından basında çıkan 'seçimlerden çekilme iddialarına ilişkin "Çekilme... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T13:24+0300
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2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
memleket partisi
seçim
avukat
aday
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin avukatı Fidel Okan, Radyo Sputnik’te açıklamalarda bulunuyor.Okan, 'Memleket Partisi'nin seçimlerden çekileceğine' dair iddiaları yalanladı ve şunları söyledi:'Seçime 2-3 gün kala çekileceğini düşünmek doğru gelmiyor'Avukatı Fidel Okan Memleket Partisi olarak seçim çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı ve şunları ekledi:'O fotoğraflar İsrail'deki bir siteden alınan videoların görselleri'Okan, sosyal medyada Muharrem İnce'ye ait olduğu öne sürülen fotoğraflara ilişkin de "Buna cevap vermek bile utanç verici" diyerek yanıt verdi.
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muharrem ince, memleket partisi, seçim, avukat, aday

Muharrem İnce’nin avukatı Radyo Sputnik’te açıkladı: 'Çekilme ile ilgili gündemimiz yok'

13:24 11.05.2023 (güncellendi: 14:11 11.05.2023)
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Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
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Muharrem İnce’nin avukatı Fidel Okan, Muharrem İnce'nin sağlık sorunları yaşamasının ardından basında çıkan 'seçimlerden çekilme iddialarına ilişkin "Çekilme ile ilgili bir gündemimiz yok" açıklamasında bulundu.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin avukatı Fidel Okan, Radyo Sputnik’te açıklamalarda bulunuyor.
Okan, 'Memleket Partisi'nin seçimlerden çekileceğine' dair iddiaları yalanladı ve şunları söyledi:
"Dün gece parti bünyesinde genel başkan yardımcısı arkadaşlarla uzun telefon görüşmeleri yaptık, Muharrem Bey’in sağlık durumu çok şey değildi, en son kendisiyle görüşmedim ama yaklaşık yarım saat önce genel parti sözcümüz İpek Hanım'la bir görüşme gerçekleştirdik. Bizim çekilme ile ilgili bir gündemimiz yok. Nereden çıktı nasıl çıktı onu bilemiyorum. Parti Sözcümüz çekilme iddialarını tamamen yalanladı."

'Seçime 2-3 gün kala çekileceğini düşünmek doğru gelmiyor'

Avukatı Fidel Okan Memleket Partisi olarak seçim çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı ve şunları ekledi:
"Genel Başkan Yardımcıları şu ana kadar yaptığımız görüşmelerde böyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını ifade ettiler ama bu algılar halen devam ediyor. Biz seçim çalışmalarına devam ediyoruz. Buna ilişkin olarak bir parti genel başkanın ve cumhurbaşkanı adayının seçime 2-3 gün kala hiçbir şey yokken, mantığı yokken çekileceğini açıklayacağını düşünmek bana çok doğru gelmiyor. bu konuda yapılan haberleri de taraflı buluyorum. Dolayısıyla iddiaları yalanlıyorum. Son bir saat içinde Genel Başkan'la bir görüşme gerçekleştirmediğim için, bunun yanı sıra ben aynı zamanda Manisa milletvekili adayıyım, seçim çalışmaları içerisindeyim. "

'O fotoğraflar İsrail'deki bir siteden alınan videoların görselleri'

Okan, sosyal medyada Muharrem İnce'ye ait olduğu öne sürülen fotoğraflara ilişkin de "Buna cevap vermek bile utanç verici" diyerek yanıt verdi.
"Bu konunun gündem olmasındaki sebep şu, biliyorsunuz söz konusu hesap ‘ali yeşildağ’ isimli şahısla ilgili birkaç gün önce ben sosyal medyadan bir paylaşımda bulundum. sürekli bu şahsın iddiaları CHP trolleri tarafından gündeme getirildi. sürekli bu konuda ne söyleyeceksiniz, ne yapacaksınız diye bize de sorular soruldu. daha ortada hiçbir şey yokken aynen şu açıklamayı yaptım: zaten kim olduğunu da biliyorduk. Bu şahıs hayatının üçte birini en aşağılık, en adi, en yüz kızartıcı suçlardan cezaevinde geçirmiş bir şahıstır. dolayısıyla, bu şahsın fetö'cüler tarafından kaçırılıp şu anda rehin alınması orada kaçak ifadelerde bulunması da CHP'lileri kekliyorlar diye açıklamada yaptım. İki gün sonra aynı şahıs bu sefer veya o şahsı kullanan fetullahçılar genel başkan Muharrem İnce ile ilgili olarak bir takım fotoğraflar paylaştılar. paylaşmış oldukları o fotoğraflar İsrail'deki bir siteden alınan videoların görselleri olduğu hemen ortaya çıktı ama bu konu çok net olmasına rağmen buna cevap vermek bile utanç verici ama haberi yapıldı. Ortada bir montaj yok, ortada başkasına ait başka bir siteden alınan görüntülerin İnce'ye aitmiş gibi yayınlanması ve kamuoyunun bu şekilde aldatılması söz konusu."
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