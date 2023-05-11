Muharrem İnce’nin avukatı Radyo Sputnik’te açıkladı: 'Çekilme ile ilgili gündemimiz yok'

"Bu konunun gündem olmasındaki sebep şu, biliyorsunuz söz konusu hesap ‘ali yeşildağ’ isimli şahısla ilgili birkaç gün önce ben sosyal medyadan bir paylaşımda bulundum. sürekli bu şahsın iddiaları CHP trolleri tarafından gündeme getirildi. sürekli bu konuda ne söyleyeceksiniz, ne yapacaksınız diye bize de sorular soruldu. daha ortada hiçbir şey yokken aynen şu açıklamayı yaptım: zaten kim olduğunu da biliyorduk. Bu şahıs hayatının üçte birini en aşağılık, en adi, en yüz kızartıcı suçlardan cezaevinde geçirmiş bir şahıstır. dolayısıyla, bu şahsın fetö'cüler tarafından kaçırılıp şu anda rehin alınması orada kaçak ifadelerde bulunması da CHP'lileri kekliyorlar diye açıklamada yaptım. İki gün sonra aynı şahıs bu sefer veya o şahsı kullanan fetullahçılar genel başkan Muharrem İnce ile ilgili olarak bir takım fotoğraflar paylaştılar. paylaşmış oldukları o fotoğraflar İsrail'deki bir siteden alınan videoların görselleri olduğu hemen ortaya çıktı ama bu konu çok net olmasına rağmen buna cevap vermek bile utanç verici ama haberi yapıldı. Ortada bir montaj yok, ortada başkasına ait başka bir siteden alınan görüntülerin İnce'ye aitmiş gibi yayınlanması ve kamuoyunun bu şekilde aldatılması söz konusu."