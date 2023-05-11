https://sputniknews.com.tr/20230511/muharrem-ince-benim-tek-derdim-turkiye-bu-yuzden-istegim-her-evden-bir-oy-memleket-partisine-1070963059.html
İnce: Benim tek derdim Türkiye, bu yüzden isteğim her evden bir oy Memleket Partisi'ne
İnce: Benim tek derdim Türkiye, bu yüzden isteğim her evden bir oy Memleket Partisi'ne
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Benim tek derdim Türkiye, tek derdim Memleket. Bu yüzden siz değerli... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T17:04+0300
2023-05-11T17:04+0300
2023-05-11T17:05+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
memleket partisi
cumhurbaşkanı
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi.İnce, sosyal medya hesabından "Benim tek derdim Türkiye, tek derdim Memleket. Bu yüzden siz değerli yurttaşlarımızdan isteğim; her evden bir oy Memleket Partisi'ne!" paylaşımında bulundu.
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muharrem ince, memleket partisi, cumhurbaşkanı
muharrem ince, memleket partisi, cumhurbaşkanı
İnce: Benim tek derdim Türkiye, bu yüzden isteğim her evden bir oy Memleket Partisi'ne
17:04 11.05.2023 (güncellendi: 17:05 11.05.2023) Abone ol
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Benim tek derdim Türkiye, tek derdim Memleket. Bu yüzden siz değerli yurttaşlarımızdan isteğim; her evden bir oy Memleket Partisi'ne" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi.
İnce, sosyal medya hesabından "Benim tek derdim Türkiye, tek derdim Memleket. Bu yüzden siz değerli yurttaşlarımızdan isteğim; her evden bir oy Memleket Partisi'ne!" paylaşımında bulundu.