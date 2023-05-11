https://sputniknews.com.tr/20230511/muharrem-ince-benim-tek-derdim-turkiye-bu-yuzden-istegim-her-evden-bir-oy-memleket-partisine-1070963059.html

İnce: Benim tek derdim Türkiye, bu yüzden isteğim her evden bir oy Memleket Partisi'ne

İnce: Benim tek derdim Türkiye, bu yüzden isteğim her evden bir oy Memleket Partisi'ne

Adaylıktan çekilen Muharrem İnce, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Benim tek derdim Türkiye, tek derdim Memleket. Bu yüzden siz değerli... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T17:04+0300

2023-05-11T17:04+0300

2023-05-11T17:05+0300

2023 türkiye seçimleri

muharrem ince

memleket partisi

cumhurbaşkanı

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi.İnce, sosyal medya hesabından "Benim tek derdim Türkiye, tek derdim Memleket. Bu yüzden siz değerli yurttaşlarımızdan isteğim; her evden bir oy Memleket Partisi'ne!" paylaşımında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230511/babacan-merak-etmeyin-k-pop-gruplari-da-konser-icin-ulkemize-gelecek-1070955457.html

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muharrem ince, memleket partisi, cumhurbaşkanı