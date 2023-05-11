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https://sputniknews.com.tr/20230511/msbden-tahil-koridoru-aciklamasi-faydali-toplantilar-icra-edildi-1070955835.html
MSB'den tahıl koridoru açıklaması: Faydalı toplantılar icra edildi
MSB'den tahıl koridoru açıklaması: Faydalı toplantılar icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl anlaşması görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada "Tarafların yapıcı yaklaşımlarıyla faydalı toplantılar icra edilmiştir"... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
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tahıl anlaşması
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Ülkemizin ev sahipliğinde, 10-11 Mayıs 2023 tarihlerinde, İstanbul’da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile yaptığımız ikili ve çok taraflı görüşmeler kapsamında; Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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milli savunma bakanlığı (msb), rusya, ukrayna, türkiye, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, tahıl anlaşması
milli savunma bakanlığı (msb), rusya, ukrayna, türkiye, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, tahıl anlaşması

MSB'den tahıl koridoru açıklaması: Faydalı toplantılar icra edildi

14:59 11.05.2023
© İHAtahıl gemisi - tahıl - gemi
tahıl gemisi - tahıl - gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© İHA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl anlaşması görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada "Tarafların yapıcı yaklaşımlarıyla faydalı toplantılar icra edilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin ev sahipliğinde, 10-11 Mayıs 2023 tarihlerinde, İstanbul’da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile yaptığımız ikili ve çok taraflı görüşmeler kapsamında;
İki gün boyunca tarafların yapıcı yaklaşımlarıyla faydalı toplantılar icra edilmiştir.
Çatışma koşulları nedeniyle Ukrayna limanlarında mahsur kalan ticari gemilerimiz ve mürettebatının ülkemize dönüşlerinin koordinasyonu, tahliye faaliyetinin planlanması ve icrası ile ilgili olarak taraflar olumlu yaklaşımlarını ifade etmişlerdir.
Ayrıca bu operasyonun, Ukrayna limanlarında mahsur kalan diğer ülkelere ait gemilerin tahliyesi için model teşkil ederek önümüzdeki dönemde bu yönde yapılacak çalışmaların da desteklenmesi hususunda fikir birliğine varılmıştır.
İmzalandığı günden itibaren, dünya çapında gıda fiyatlarının istikrarına önemli katkı sağlayan ve dünya gıda arzı ile güvenliği açısından hayati önemi haiz Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda da olumlu ve yapıcı ilerlemeler kaydedilmiştir.
Önümüzdeki dönemde Tahıl Girişimi’nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik olarak çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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