https://sputniknews.com.tr/20230511/moskovada-rusyanin-ilk-elektrikli-otomobili-atomun-tanitimi-yapildi-1070977615.html

Moskova’da Rusya’nın ilk elektrikli otomobili Atom’un tanıtımı yapıldı

Moskova’da Rusya’nın ilk elektrikli otomobili Atom’un tanıtımı yapıldı

Rus otomobil üreticisi Kama, Rus elektrikli otomobil Atom’un ilk işlevsel prototipini sundu. 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T23:24+0300

2023-05-11T23:24+0300

2023-05-11T23:24+0300

dünya

rusya

elektrikli otomobil

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Kama şirketinden yapılan açıklamada, halihazırda testlerden geçen Atom elektrikli otomobilin 2025’te seri üretimine geçileceği ifade edildi.Aracın boyut olarak A/B sınıfı, konfor olarak da C/D sınıfı arabalarla karşılaştırılabilir olacağı kaydedildi.Atom’un sadece Rusya’da değil, Çin, Güneydoğu Asya, Türkiye ve Hindistan’da da satışa sunulması planlanıyor.Otomobilin seri üretimi için Tataristan’ın Yarçallı kentindeki eski Ford fabrikasının kapasitelerin kullanılacağı tahmin ediliyor.

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