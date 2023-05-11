https://sputniknews.com.tr/20230511/moskovada-rusyanin-ilk-elektrikli-otomobili-atomun-tanitimi-yapildi-1070977615.html
Moskova’da Rusya’nın ilk elektrikli otomobili Atom’un tanıtımı yapıldı
Moskova’da Rusya’nın ilk elektrikli otomobili Atom’un tanıtımı yapıldı
Rus otomobil üreticisi Kama, Rus elektrikli otomobil Atom’un ilk işlevsel prototipini sundu. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T23:24+0300
2023-05-11T23:24+0300
2023-05-11T23:24+0300
dünya
rusya
elektrikli otomobil
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Kama şirketinden yapılan açıklamada, halihazırda testlerden geçen Atom elektrikli otomobilin 2025’te seri üretimine geçileceği ifade edildi.Aracın boyut olarak A/B sınıfı, konfor olarak da C/D sınıfı arabalarla karşılaştırılabilir olacağı kaydedildi.Atom’un sadece Rusya’da değil, Çin, Güneydoğu Asya, Türkiye ve Hindistan’da da satışa sunulması planlanıyor.Otomobilin seri üretimi için Tataristan’ın Yarçallı kentindeki eski Ford fabrikasının kapasitelerin kullanılacağı tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230421/tesla-abdde-bazi-elektrikli-arac-modellerinin-fiyatlarinda-artisa-gitti-1070035185.html
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rusya, elektrikli otomobil
rusya, elektrikli otomobil
Moskova’da Rusya’nın ilk elektrikli otomobili Atom’un tanıtımı yapıldı
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Rus otomobil üreticisi Kama, Rus elektrikli otomobil Atom’un ilk işlevsel prototipini sundu.
Kama şirketinden yapılan açıklamada, halihazırda testlerden geçen Atom elektrikli otomobilin 2025’te seri üretimine geçileceği ifade edildi.
Aracın boyut olarak A/B sınıfı, konfor olarak da C/D sınıfı arabalarla karşılaştırılabilir olacağı kaydedildi.
Atom’un sadece Rusya’da değil, Çin, Güneydoğu Asya, Türkiye ve Hindistan’da da satışa sunulması planlanıyor.
Otomobilin seri üretimi için Tataristan’ın Yarçallı kentindeki eski Ford fabrikasının kapasitelerin kullanılacağı tahmin ediliyor.