https://sputniknews.com.tr/20230511/merkez-bankasi-mart-ayinda-448-milyar-dolar-cari-acik-verdi-1070944701.html

Merkez Bankası, mart ayında 4.48 milyar dolar cari açık verdi

Merkez Bankası, mart ayında 4.48 milyar dolar cari açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T12:27+0300

2023-05-11T12:27+0300

2023-05-11T12:27+0300

ekonomi

merkez bankası

cari açık

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Türkiye Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklamasını yaptı.Ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki rapora göre, mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 484 milyon dolar açık kaydettiği vurgulandı. Bununla birlikte Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 372 milyon dolar fazla verdiği belirtildi.Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının ise 6 milyar 298 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.Raporda, Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 88 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 67 milyon dolar olduğu ve birincil gelir dengesi kalemi 1 milyar 354 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminin ise 80 milyon ABD doları net giriş kaydettiği belirtildi.Raporun Finans Hesabı bölümünde yer verilen bilgilere göre, Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 238 milyon dolar olarak kaydetti.Portföy yatırımları 1 milyar 33 milyon dolar tutarında net çıkış kaydererken alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 256 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 36 milyon ABD doları net alış yaptığı belirtildi.Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri raporunda,"Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 750 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmişken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 805 milyon dolar ve 745 milyon dolar net geri ödeme yapmıştır. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 442 dolar net azalış kaydetmiştir" ifadelerine yer verildi.Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarının, yabancı para cinsinden 610 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 147 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 757 milyon dolar net artış kaydettiği belirtidi.Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olaraksa, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 8 milyon dolar ve 7 milyon ABD doları net kullanım, diğer sektörler ise sırasıyla 464 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdiği açıklandı.Resmi rezervlerde ise mart ayında 264 milyon dolar net azalış olduğu gözlemlendi.

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