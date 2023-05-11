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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/mansur-yavas-abdullah-ocalan-icin-apo-bey-ifadesini-kullandi-1070976599.html
Mansur Yavaş, Abdullah Öcalan için 'Apo Bey' ifadesini kullandı
Mansur Yavaş, Abdullah Öcalan için 'Apo Bey' ifadesini kullandı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında Abdullah Öcalan için 'Apo Bey' ifadesini kullandı. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T23:26+0300
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pkk
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk'te Fevzi Çakır ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Millet İttifakı'na yöneltilen terör örgütüyle iş birliği eleştirilerine yanıt verdiği sırada Yavaş, "Kendi tabanlarından oy almak için Apo Bey hapisten çıkacak falan filan diyorlar" diye konuştu. Mansur Yavaş'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle: "Bu Kandil'den yapılan konuşmaları kabul etmek mümkün değil. Konuşmanın biri şu, 'Niye bizim üzerimizden siyaset yapıyorlar, bizi düşman gösteren AK Parti, bizimle en fazla temas kuran AK Parti, bana kaç defa bürokratlarını gönderdi' diyor. Şimdi İmralı'ya giden birileri çıktı. Bir siyasetçi herkesin desteğini ister. Benim fikrime göre HDP yöneticilerinin içerisinde Kandil'le bağlantılı olanlar var. Kandil'de yapılan açıklamaların millet ittifakına zararı var değil mi? O zaman düşünmek lazım, bu açıklamaları niye yapıyor? Sokaktaki çocuk bile aslında bu açıklamaların Millet İttifakı'nı hedef aldığını gösterir.'İmralı'dan çıkarabilecek bir güç yoktur'Çözüm sürecinde ev hapisleri konuşuldu. AK Parti 3 kez Meclis'e pişmanlık yasası gönderdi. Bunların içerisinde birinci madde terör örgütü kurucularının da bir kez de olsa pişmanlık yasaından faydalanması. Hedef Öcalan'dı. Geri çekmek zorunda kaldılar. Eli kanlı teröristler cezasını çekmeden, İmralı'daki bebek katili cezasını çekmeden bu ülkede çıkaracak hiçbir güç yoktur.'HDP'lilerin oylarını istemiyoruz' dediklerini duydunuz mu?Yüzde 51 derken, sağ seçmen yüzde 60, sol seçmen yüzde 40 hesap ettiler. Nasıl olsa sol ile sağ bir araya gelmez diye düşünüldü. İşte geldi Millet İttifakı'nda. Dediler ki, koalisyonlar bitiyor. Koalisyonun babası var. HDP de kendi açısından birinden birini seçecek. Ben onların tam olarak yönlendirip, yönlendiremeyeceğini de bilmiyorum. HDP'nin içinde muhafazakâr seçmenler de var. Bugüne kadar iktidar mensuplarından 'Biz HDP'lilerin oylarını istemiyoruz' dediklerini duydunuz mu? Kaç tane HDP'li belediye başkanlarını kendilerine transfer ettiler. İktidarın ölçüsü kendilerine yakınlıkla ilgili hainlik yaftası vurulması. Kendileri görüşürse gayet normal, bir başkası görüşürse 'Niye partide değil de Meclis'te görüştünüz' demeler.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde sayaçları PKK'lılar okuyacak dendi. Nerede şimdi PKK'lılar? Devletin milli güvenlik politikaları hiçbir zaman değişmez. Rusya orada teröristleri eğitirken, Amerika silahlı eğitim verirken hangi hükümet kayıtsız kalabilir. HÜDA PAR'ın bir videosu düştü, 'Bu sınırlar 1. Dünya Harbi sırasında başkaları tarafından çizilmiş suni sınırlardır. Irak, Suriye, Türkiye'deki Kürdistan mutlaka birleştirilecek' diyor. Bu şahıs sizin listenizde, biraz samimi olun. 85 terörist kaldı diyorsunuz, kalkıp da ülke bölünecek derseniz teröristlerin reklamını yapmış olursunuz. Teröristlerin arkasına saklanarak siyaset yapıyorlar. Gündem o değil, ekonomi."
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mansur yavaş, pkk, abdullah öcalan
mansur yavaş, pkk, abdullah öcalan

Mansur Yavaş, Abdullah Öcalan için 'Apo Bey' ifadesini kullandı

23:26 11.05.2023 (güncellendi: 23:34 11.05.2023)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında Abdullah Öcalan için 'Apo Bey' ifadesini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk'te Fevzi Çakır ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Millet İttifakı'na yöneltilen terör örgütüyle iş birliği eleştirilerine yanıt verdiği sırada Yavaş, "Kendi tabanlarından oy almak için Apo Bey hapisten çıkacak falan filan diyorlar" diye konuştu.
Mansur Yavaş'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Bu Kandil'den yapılan konuşmaları kabul etmek mümkün değil. Konuşmanın biri şu, 'Niye bizim üzerimizden siyaset yapıyorlar, bizi düşman gösteren AK Parti, bizimle en fazla temas kuran AK Parti, bana kaç defa bürokratlarını gönderdi' diyor. Şimdi İmralı'ya giden birileri çıktı. Bir siyasetçi herkesin desteğini ister. Benim fikrime göre HDP yöneticilerinin içerisinde Kandil'le bağlantılı olanlar var. Kandil'de yapılan açıklamaların millet ittifakına zararı var değil mi? O zaman düşünmek lazım, bu açıklamaları niye yapıyor? Sokaktaki çocuk bile aslında bu açıklamaların Millet İttifakı'nı hedef aldığını gösterir.

'İmralı'dan çıkarabilecek bir güç yoktur'

Çözüm sürecinde ev hapisleri konuşuldu. AK Parti 3 kez Meclis'e pişmanlık yasası gönderdi. Bunların içerisinde birinci madde terör örgütü kurucularının da bir kez de olsa pişmanlık yasaından faydalanması. Hedef Öcalan'dı. Geri çekmek zorunda kaldılar. Eli kanlı teröristler cezasını çekmeden, İmralı'daki bebek katili cezasını çekmeden bu ülkede çıkaracak hiçbir güç yoktur.

'HDP'lilerin oylarını istemiyoruz' dediklerini duydunuz mu?

Yüzde 51 derken, sağ seçmen yüzde 60, sol seçmen yüzde 40 hesap ettiler. Nasıl olsa sol ile sağ bir araya gelmez diye düşünüldü. İşte geldi Millet İttifakı'nda. Dediler ki, koalisyonlar bitiyor. Koalisyonun babası var. HDP de kendi açısından birinden birini seçecek. Ben onların tam olarak yönlendirip, yönlendiremeyeceğini de bilmiyorum. HDP'nin içinde muhafazakâr seçmenler de var. Bugüne kadar iktidar mensuplarından 'Biz HDP'lilerin oylarını istemiyoruz' dediklerini duydunuz mu? Kaç tane HDP'li belediye başkanlarını kendilerine transfer ettiler. İktidarın ölçüsü kendilerine yakınlıkla ilgili hainlik yaftası vurulması. Kendileri görüşürse gayet normal, bir başkası görüşürse 'Niye partide değil de Meclis'te görüştünüz' demeler.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde sayaçları PKK'lılar okuyacak dendi. Nerede şimdi PKK'lılar? Devletin milli güvenlik politikaları hiçbir zaman değişmez. Rusya orada teröristleri eğitirken, Amerika silahlı eğitim verirken hangi hükümet kayıtsız kalabilir. HÜDA PAR'ın bir videosu düştü, 'Bu sınırlar 1. Dünya Harbi sırasında başkaları tarafından çizilmiş suni sınırlardır. Irak, Suriye, Türkiye'deki Kürdistan mutlaka birleştirilecek' diyor. Bu şahıs sizin listenizde, biraz samimi olun. 85 terörist kaldı diyorsunuz, kalkıp da ülke bölünecek derseniz teröristlerin reklamını yapmış olursunuz. Teröristlerin arkasına saklanarak siyaset yapıyorlar. Gündem o değil, ekonomi."
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