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https://sputniknews.com.tr/20230511/malezyada-6-ve-3-yasindaki-kardesler-oyuncak-almak-icin-otomobili-kacirdi-1070952414.html
Malezya’da 6 ve 3 yaşındaki kardeşler oyuncak almak için otomobili kaçırdı
Malezya’da 6 ve 3 yaşındaki kardeşler oyuncak almak için otomobili kaçırdı
Malezya’da 6 ve 3 yaşındaki iki kardeş oyuncak araba almak için kaçırdıkları otomobille elektrik direğine çarptı. Kazada çocuklardan birinin hafif yaralandığı... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T14:08+0300
2023-05-11T14:12+0300
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Malezya’nın Langkawi adasında ilginç bir olay yaşandı.Dün gece 6 ve 3 yaşlarındaki iki erkek kardeş oyuncak araba almak için babalarının otomobilini kaçırdı.Çevredeki sürücüler, kontrolsüz kullanılan araçla ilgili polise ihbarda bulundu.Polisin takibe aldığı otomobil kontrolünü kaybederek bir elektrik direğine çarptı.Langkawi Emniyet Müdürü Shariman Ashari yaptığı açıklamada, çocukların anneleri banyodayken babalarının ise uyuduğu sırada gizlice evden çıkıp araca bindiklerini söyledi.İki kardeşin kazadan önce yaklaşık 2.5 kilometre yol gittiklerini ifade eden Ashari aracı büyük kardeşin kullandığını belirtti.Ashari kazada aracı kullanan çocuğun hafif yaralandığını, kardeşinin ise yara almadan kurtulduğunu açıkladı.
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Malezya’da 6 ve 3 yaşındaki kardeşler oyuncak almak için otomobili kaçırdı
Malezya’da 6 ve 3 yaşındaki kardeşler oyuncak almak için otomobili kaçırdı
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video, malezya, otomobil, oyuncak, kaçırma, видео

Malezya’da 6 ve 3 yaşındaki kardeşler oyuncak almak için otomobili kaçırdı

14:08 11.05.2023 (güncellendi: 14:12 11.05.2023)
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Malezya’da 6 ve 3 yaşındaki iki kardeş oyuncak araba almak için kaçırdıkları otomobille elektrik direğine çarptı. Kazada çocuklardan birinin hafif yaralandığı belirtildi.
Malezya’nın Langkawi adasında ilginç bir olay yaşandı.

Dün gece 6 ve 3 yaşlarındaki iki erkek kardeş oyuncak araba almak için babalarının otomobilini kaçırdı.

Çevredeki sürücüler, kontrolsüz kullanılan araçla ilgili polise ihbarda bulundu.

Polisin takibe aldığı otomobil kontrolünü kaybederek bir elektrik direğine çarptı.

Langkawi Emniyet Müdürü Shariman Ashari yaptığı açıklamada, çocukların anneleri banyodayken babalarının ise uyuduğu sırada gizlice evden çıkıp araca bindiklerini söyledi.

İki kardeşin kazadan önce yaklaşık 2.5 kilometre yol gittiklerini ifade eden Ashari aracı büyük kardeşin kullandığını belirtti.

Ashari kazada aracı kullanan çocuğun hafif yaralandığını, kardeşinin ise yara almadan kurtulduğunu açıkladı.
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