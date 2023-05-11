Kız Kulesi bugün kapılarını açıyor: 'Sultan II. Mahmut dönemindeki orijinal haline kavuştu'

© İHA Bakan Ersoy, “Bu özeliklerinden dolayı bu tadilat çalışmasında en önemli yaptığımız iki tane çalışma var. Bir tanesi sonradan yapılan gereksiz orijinal olmayan eklentilerin kaldırılmasıdır. İkincisi binanın özgün malzemesiyle restore edilmesidir. Hem restorasyon hem de reskorsikyon sırasında binanın yıllar önceki özgün malzemeleri kullanıldı. Restorasyon çalışmalarına başlamadan önce bir bilim kurulu oluşturduk. Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridün Çılı, Yüksek Mimar Han Tümertekin hocalarımız bilim kurulunda yer aldılar. Bilim kurulumuzun hazırladığı projeler Anıtlar Kurulu’nun da onayından geçtikten sonra uygulandı. Burada iki türlü çalışma var aslında. Bir tanesi platformun üstündeki yapıyla ilgili çalışmalar, bir tanesi de platformun altındaki çalışmalar. Adacık dediğimiz bu yapıda binlerce yılda kopmalar, parçalanmalar oluşmuş. Platformun altında da ciddi bir çalışma yapıldı. Bu platform özgün bir malzeme değildi. Bu platform kaldırıldı. Etrafında L kazık sistemiyle daha güçlendirme yapılmıştı. Maalesef daha önceki kazık sistemi de hatalı yapılmış. Hem kısa kazıklar kullanılmış hem de sadece iki tarafı yapıldığı için zamanla dalgayla birlikte kayma meydana getirmiş. Şimdi hem dört tarafı kazıklandı hem de 25 metrelik kazıklarla sert zemine ulaşıldı. Bina çok sağlam bir hale getirildi. Bina depreme karşı güçlendirildi" ifadelerini kullandı.