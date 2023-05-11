https://sputniknews.com.tr/20230511/kilicdaroglu-bir-bayram-havasi-icinde-sandiga-gitsinler-amcalarini-dayilarini-hepsini-alsinlar-1070947054.html

Kılıçdaroğlu: Bir bayram havası içinde sandığa gitsinler, amcalarını, dayılarını hepsini alsınlar

Kılıçdaroğlu: Bir bayram havası içinde sandığa gitsinler, amcalarını, dayılarını hepsini alsınlar

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birinci turda seçimi kazanacağız. Ben alanları görüyorum, alanları biliyorum, gençleri biliyorum... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T12:52+0300

2023-05-11T12:52+0300

2023-05-11T12:52+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

millet ittifakı

seçim

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Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı."İktidara gelirseniz deprem bölgesinde ne değişecek?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, bu konuda iki temel hedefleri olduğunu belirtti.İlk olarak yıkılan evleri yeniden yapacaklarını ve bir kuruş almadan anahtarları teslim edeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, ayrıca Millet İttifakı olarak deprem bölgesiyle ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını bildirdi.Kılıçdaroğlu, "İkincisi, bütün deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması gerek. Bütün bölgenin yeniden üretim merkezi haline getirilmesi gerekir. Bu bölge için özel bir düzenleme getirilmeli, bölge ciddi bir üretim merkezi haline gelecek, bu inşaatların tamamı burada yapılacak." diye konuştu.Adaletle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bize oy verir vermez, kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacağız, onun sorununu çözeceğiz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." dedi.Eğitimde neler yapacaklarına dair soruya Kemal Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Demirtaş'ın serbest kalmasını mı istiyorsunuz? Bana oy vereceksiniz. Kavala'nın serbest kalmasını mı istiyorsunuz? Bana oy vereceksiniz. Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını mı istiyorsunuz? Bana oy vereceksiniz? diyorsunuz. Sayın Erdoğan bunu da soruyor. Bu nasıl olacak?" sorusu üzerine, şöyle konuştu:'Birinci turda kazanacağız'Seçim sonuçlarına ilişkin soru üzerine ise Kemal Kılıçdaroğlu, "Birinci turda seçimi kazanacağız. Ben alanları görüyorum, alanları biliyorum, gençleri biliyorum. Bu seçimi iki kesim belirleyecek, gençler ve kadınlar." diye konuştu.Aile Destekleri Sigortası'ndan bahseden ve hiçbir kadının, "Benim gelirim yok, güvencem yok." diye bir kaygıya kapılmasına gerek kalmayacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Başka bir soru üzerine, seçilmesi durumunda Çankaya Köşkü'nde görev yapacağını aktaran Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin de başka bir şekilde değerlendirileceğini kaydetti."Cumhurbaşkanı seçilirseniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayatında ne değişecek?" sorusunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Çok fazla bir şey değişmeyecek. Belki daha fazla çalışacağım o kadar. Neyim değişecek ki? Lüks hayat vesaire bunlar benim hayatımda yok zaten. İsraf haramdır, ben buna inanırım. Bakın ben düz beyaz bir A4 kağıdını kullandığım zaman arkasını kullanmadan o kağıdı yırtıp atmam. Hayatım boyunca bu böyle, bugün de böyle. Değişmedi." açıklamasında bulundu.Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda şatafattan uzak duracağını belirterek, siyasetçinin vatandaşına örnek olması gerektiğini dile getirdi."Birinci tur kaç oy alırsınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Ben şimdi oran vermeyeyim ama birinci turda alacağız." dedi.'Bütün sandıklara sahip çıkıyoruz'CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçmenlerde seçim güvenliğine dair bazı kaygılar olduğunun aktarılması üzerine de şunları kaydetti:'Merkez Bankası Başkanı kafamızda var'"Yurt dışı bakanlığı kurar mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Kurulabilir. Bir şey daha yapacağız. Yurt dışında çalışan bütün Türklerle ilgili olarak yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Yani onlar kendi milletvekillerini kendileri seçecekler, TBMM'ye gönderecekler. Yani oradakiler Türkiye'deki milletvekillerine oy vermeyecekler. Oradakiler, kendi seçecekleri milletvekillerine oy verecekler ve onlar gelecek Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapacak." cevabını verdi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, basın özgürlüğüne ilişkin bir soru üzerine, iktidara gelmeleri halinde gazetecilerin özgür olacağını ve özgürce eleştirebileceğini belirtti.Bir başka soruya karşılık Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde 100 bin öğretmen ataması yapılacağını, köy okullarının açılacağını, ücretli ve sözleşmeli öğretmen ayrımının bitirileceğini, öğretmenlerin tamamının kadrolu olacağını anlattı.Belediye işçilerine zam verilmesine ilişkin soruya karşılık Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin açlık sınırının altında bir aylığa mahkum edilmeyeceğini, belli bir zaman dilimi içinde herkesin hayat standardının yükseleceğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin tamamının kadroya alınacağını bildirdi."Merkez Bankası Başkanı netleşti mi?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası Başkanı kafamızda var. Onu konuşacağız. Hem iç hem dış piyasalara, finans çevrelerine güven veren birini atayacağız." dedi.'Herkes sükunetle 15 Mayıs sabahını beklesin'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kiralardaki artış sorununu nasıl çözeceğine ilişkin bir soru üzerine, "'Cumhurbaşkanı seçildik üç gün sonra kiralar düşecek...' Hayır böyle bir şey yok. Hızla sosyal konut yapacağız. Orta veya düşük gelirliler bu konutlarda yaşayabilecek, kiraları düşük olacak. Dünyada pek çok yerde bunun örnekleri var. Konut ve kira sorununu çözeceğiz, belli bir zaman dilimi içinde bunlar düşecek." diye konuştu."Saraylar tekrar Meclis'e devredilecek mi?" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, milli sarayların tamamının TBMM'ye devredileceğini bildirdi."Dün Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. 'Sayın Cumhurbaşkanı'mız dedi ki' dedi, 'Süleyman, ben bu Güneydoğu'daki belediyelerden rahatsızım.' Gereğini yaptık, iki gün içinde kayyumlar başladı' dedi. Bununla ilgili yorumunuz nedir?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hem belediye meclisini hem belediye başkanını alıyorsunuz, 'görevden uzaklaştırdım, onun yerine kayyum atıyorum' diyorsunuz. Bu demokrasi değil ki? O zaman bu millet niye oy verdi?" yanıtını verdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs gecesi için halka ne söylersiniz?" sorusu üzerine, "Bazı provokasyonlar olabilir, bu provokasyonlara karşı da dikkatli olsunlar. Herkes sükunetle 15 Mayıs sabahını beklesin." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230511/binali-yildirim-inceye-yapilan-yanlisi-siddetle-kiniyoruz-reddediyoruz-1070943455.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, seçim