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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/kilicdaroglu-1070959890.html
Kılıçdaroğlu: Partimizin tarihinde belki de ilk kez bütün sandıklara sahip çıkıyoruz
Kılıçdaroğlu: Partimizin tarihinde belki de ilk kez bütün sandıklara sahip çıkıyoruz
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu, "Seçimi birinci turda kazanacağız. Bu seçimi iki kesim belirleyecek; gençler ve kadınlar" dedi. Sandık güvenliğine... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T16:31+0300
2023-05-11T16:32+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
sandık
sandık güvenliği
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.İktidara gelirseniz deprem bölgesinde ne değişecek?İki temel hedefimiz var. Bir evleri, iş yerleri yıkılan yurttaşlarımızın evlerini yeniden yapacağız, bir kuruş almadan teslim edeceğiz. Deprem Kanunu'nu hazırladık. Devlet bu zararı ödemek zorundadır. İkincisi bütün deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması lazım. Yasa teklifini hazırladık. O bölge üretim merkezine dökmek zorundadır. Bu binalarda kullanılacak malzemeler bu bölgede üretilmeli. Özel teşvik getirilmeli ve bölge üretim merkezine dönüşmeli. Depremden sonra burası Ortadoğu ve Afrika'ya ihracat yapacak.Vaatlerin kaynağı neler? Türkiye zengin bir ülke. Binali Bey'den daha fazla devlet tecrübesine sahibim. Ciddi bir teknik kadromuz var, ayrıntılarıyla hazırlıyorlar. Bütçe kanunu yaparsınız, parayı nereye harcayacağını gösterirsiniz. Bunu yapan hükümettir. Dolar, euro bazında ihale yapıyorsunuz, kur artışında kazanıyorlar ve müteahhitler zarar etmiyor. Üstüne AB ve ABD'deki enflasyon milletin sırtına yıkılıyor. Sen ihaleyi dolar, euro ile yapıyorsun?Eğitim alanında yapılacaklar: Eğitime kim karar verir? Benim uzmanlık alanım değil; buna eğitimciler karar verir. Bakana göre eğitim politikası belirleniyor. Bunları yapacak olan, bunların uzmanları. Çocuklar denek olarak kullanılmaya başlandı. Bu alan eğitimcilerin alanı olacak. Merkez Bankası para politikasında nasıl bağımsızsa eğitim de öyle olacak. Millet eğitim şuraları olacak. Dünya çapında eğitimcilerimiz var. Burada da bir şampiyonlar ligi kuracağız. Çocuğunu okula gönderen her aile eğitim sisteminden şikayetçi. Öyle bir eğitim sistemi kuracağız ki aileler 'Benim çocuğum iyi eğitim alıyor' diyecek.Kazanacak mısınız? Seçimi birinci turda kazanacağız. Bu seçimi iki kesim belirleyecek; gençler ve kadınlar. Bizim tarihimizde ilk kez bir olay gerçekleşiyor. Gelir dağılımı hiç bu kadar bozulmamıştı. Fakirleştik bu süreçte. Belli çevrelere çalıştık. Kaynaklar buralara gitti. Biz sarayda oturmayacağız. Çankaya'da oturacağız.Sandık güvenliği: Partimizin tarihinde belki de ilk kez bütün sandıklara sahip çıkıyoruz. 1,5 yıl önce başladı. Bütün önlemleri aldık. Bir bayram havası içerisinde sandığa gitsinler. Türkiye'nin bir değişimini gerçekleştirsinler. Türkiye bu kabustan uyanmalı. Herkesin güven içinde yaşadığı bir Türkiye inşa edeceğiz."
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kemal kılıçdaroğlu, sandık, sandık güvenliği
kemal kılıçdaroğlu, sandık, sandık güvenliği

Kılıçdaroğlu: Partimizin tarihinde belki de ilk kez bütün sandıklara sahip çıkıyoruz

16:31 11.05.2023 (güncellendi: 16:32 11.05.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu, "Seçimi birinci turda kazanacağız. Bu seçimi iki kesim belirleyecek; gençler ve kadınlar" dedi. Sandık güvenliğine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Partimizin tarihinde belki de ilk kez bütün sandıklara sahip çıkıyoruz. 1,5 yıl önce başladı. Bütün önlemleri aldık" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.
İktidara gelirseniz deprem bölgesinde ne değişecek?
İki temel hedefimiz var. Bir evleri, iş yerleri yıkılan yurttaşlarımızın evlerini yeniden yapacağız, bir kuruş almadan teslim edeceğiz. Deprem Kanunu'nu hazırladık. Devlet bu zararı ödemek zorundadır. İkincisi bütün deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması lazım. Yasa teklifini hazırladık. O bölge üretim merkezine dökmek zorundadır. Bu binalarda kullanılacak malzemeler bu bölgede üretilmeli. Özel teşvik getirilmeli ve bölge üretim merkezine dönüşmeli. Depremden sonra burası Ortadoğu ve Afrika'ya ihracat yapacak.
Vaatlerin kaynağı neler?
Türkiye zengin bir ülke. Binali Bey'den daha fazla devlet tecrübesine sahibim. Ciddi bir teknik kadromuz var, ayrıntılarıyla hazırlıyorlar. Bütçe kanunu yaparsınız, parayı nereye harcayacağını gösterirsiniz. Bunu yapan hükümettir. Dolar, euro bazında ihale yapıyorsunuz, kur artışında kazanıyorlar ve müteahhitler zarar etmiyor. Üstüne AB ve ABD'deki enflasyon milletin sırtına yıkılıyor. Sen ihaleyi dolar, euro ile yapıyorsun?
Eğitim alanında yapılacaklar:
Eğitime kim karar verir? Benim uzmanlık alanım değil; buna eğitimciler karar verir. Bakana göre eğitim politikası belirleniyor. Bunları yapacak olan, bunların uzmanları. Çocuklar denek olarak kullanılmaya başlandı. Bu alan eğitimcilerin alanı olacak. Merkez Bankası para politikasında nasıl bağımsızsa eğitim de öyle olacak. Millet eğitim şuraları olacak. Dünya çapında eğitimcilerimiz var. Burada da bir şampiyonlar ligi kuracağız. Çocuğunu okula gönderen her aile eğitim sisteminden şikayetçi. Öyle bir eğitim sistemi kuracağız ki aileler 'Benim çocuğum iyi eğitim alıyor' diyecek.
Kazanacak mısınız?
Seçimi birinci turda kazanacağız. Bu seçimi iki kesim belirleyecek; gençler ve kadınlar. Bizim tarihimizde ilk kez bir olay gerçekleşiyor. Gelir dağılımı hiç bu kadar bozulmamıştı. Fakirleştik bu süreçte. Belli çevrelere çalıştık. Kaynaklar buralara gitti. Biz sarayda oturmayacağız. Çankaya'da oturacağız.
Sandık güvenliği:
Partimizin tarihinde belki de ilk kez bütün sandıklara sahip çıkıyoruz. 1,5 yıl önce başladı. Bütün önlemleri aldık. Bir bayram havası içerisinde sandığa gitsinler. Türkiye'nin bir değişimini gerçekleştirsinler. Türkiye bu kabustan uyanmalı. Herkesin güven içinde yaşadığı bir Türkiye inşa edeceğiz."
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