https://sputniknews.com.tr/20230511/kapalicarsi-esnafi-altin-satislari-iki-katina-cikti-1070939173.html

Kapalıçarşı esnafı: 'Altın satışları iki katına çıktı'

Kapalıçarşı esnafı: 'Altın satışları iki katına çıktı'

Kapalıçarşı esnafı, son haftalarda altın satışlarının iki katına çıktığını dile getirdi. 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T10:41+0300

2023-05-11T10:41+0300

2023-05-11T10:41+0300

ekonomi

kapalıçarşı

kapalıçarşı

esnaf

altın

piyasa

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Ekonomim’den Yener Akdeniz’e konuşan kapalıçarşı esnafı, son haftalarda altın satışlarının iki katına çıktığını dile getirdi. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık da, çarşı dışındaki faaliyet noktalarında da ramazanın ikinci haftasından itibaren talebin hızlandığına dikkat çekerek satışların yüzde 30 arttığını söyledi.Habere göre, EYT tazminatını ve bayram ikramiyesini alanlar parasını altınla değerlendiriyor. Enflasyondan korunmak ve seçim sonrası beklenen yukarı yönlü hareket de altın satışlarını artırıyor.Türkiye’de rekor talepDarphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk çeyreğinde toplamda 9 milyon 888 bin 350 adet altın üretildi. 2022’nin ilk çeyreğindeyse toplam altın üretimi 2 milyon 421 bin 672 adet olmuştu. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre üretimde yüzde 408 artmıştı.Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre de altın talebinde rekor artış var. Bloomberg HT’nin aktardığı rapora göre konseyin ilk çeyrek raporunda Türkiye’nin külçe ve sikke formunda altın yatırımının 50 tonluk rekor seviyeye ulaştığı bildirilmişti.İsviçre de, ocakta Türkiye’ye 3,6 milyar dolarlık (68 milyar TL) 58,3 ton altın göndererek, 2012’den beri Türkiye’ye aylık en büyük ihracatını yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230511/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070936515.html

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