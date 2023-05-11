https://sputniknews.com.tr/20230511/iyi-partiden-muharrem-ince-aciklamasi-1070964562.html

İYİ Parti'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir adım daha seçimlerde netice alabilmesi yönünde katkı... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T17:42+0300

2023-05-11T17:42+0300

2023-05-11T17:42+0300

2023 türkiye seçimleri

iyi parti

kürşad zorlu

muharrem ince

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, katıldığı televizyon programında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin açıklama yaptı.Kararın Kılıçdaroğlu lehine işleyeceğini belirten Zorlu, "Sayın İnce'nin bu kararına tabii saygı duyuyoruz. Biz en baştan bu yana İYİ Parti olarak Sayın İnce'ye karşı bu haksız, maksadını aşan iddia ve söylemlerin karşısında durduk. Siyaset yapma ve cumhurbaşkanı adayı olması kararına da saygı duyduk. Ama bir çağrı da yaptık. Vatanımızın, milletimizin, geleceği için ortak paydada buluşarak bu karanlık tablodan çıkmak adına güçlerimizin birleştirilmesi gerektiğini ortaya koyduk. Sayın İnce'nin kararının bu yönüyle önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kadar elbette şu anda pazar günü gerçekleşecek seçimlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir adım daha seçimlerde netice alabilmesi yönünde bir katkı yapacağı kanaatindeyim ben" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230511/ysk-temsilcisi-yanitladi-yurt-disinda-muharrem-inceye-verilen-oylar-ne-olacak-1070954212.html

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iyi parti, kürşad zorlu, muharrem ince