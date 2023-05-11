https://sputniknews.com.tr/20230511/italyada-milano-kent-merkezinde-patlama-1070951767.html
İtalya'da Milano kent merkezinde patlama
İtalya'da Milano kent merkezinde patlama
İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinin merkezinde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisi sevk edildi. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T14:00+0300
2023-05-11T14:00+0300
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dünya
italya
patlama
milano
video
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İtalyan basını, Milano'nın Porta Romana bölgesindeki Pier Lombardo Sokağı'nda büyük bir patlamanın meydana geldiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.Çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisinin sevk edildiği patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı ve yakınlardaki konutlarla bazı okulların tahliye edildiği bildirildi.Patlamanın kaynağı henüz resmi olarak açıklanmadı.Öte yandan İtalyan basınına konuşan bazı görgü tanıkları, ilk olarak bir kamyonette bulunan oksijen tüplerinden birinin alev aldığını, daha sonra tüm tüplerin patladığını ve çevrede alevlerin yükseldiğini iddia etti.Sosyal medyada, patlamanın etkisiyle hasar gören çok sayıda araç ve duman görüntüleri paylaşıldı.
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İtalya'da Milano kent merkezinde patlama
İtalya'da Milano kent merkezinde patlama
2023-05-11T14:00+0300
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italya, patlama, milano, video, видео
italya, patlama, milano, video, видео
İtalya'da Milano kent merkezinde patlama
14:00 11.05.2023 (güncellendi: 14:35 11.05.2023) Abone ol
İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinin merkezinde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisi sevk edildi.
İtalyan basını, Milano'nın Porta Romana bölgesindeki Pier Lombardo Sokağı'nda büyük bir patlamanın meydana geldiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.
Çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisinin sevk edildiği patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı ve yakınlardaki konutlarla bazı okulların tahliye edildiği bildirildi.
Patlamanın kaynağı henüz resmi olarak açıklanmadı.
Öte yandan İtalyan basınına konuşan bazı görgü tanıkları, ilk olarak bir kamyonette bulunan oksijen tüplerinden birinin alev aldığını, daha sonra tüm tüplerin patladığını ve çevrede alevlerin yükseldiğini iddia etti.
Sosyal medyada, patlamanın etkisiyle hasar gören çok sayıda araç ve duman görüntüleri paylaşıldı.