https://sputniknews.com.tr/20230511/istanbulspor---galatasaray-maci-kasimpasa-recep-tayyip-erdogan-stadinda-1070963840.html
İstanbulspor - Galatasaray maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda
İstanbulspor - Galatasaray maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda
İstanbulspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T17:27+0300
2023-05-11T17:27+0300
2023-05-11T17:27+0300
spor
galatasaray
istanbulspor
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Sarı-siyahlıların stadının taraftar için yeterli kapasiteye sahip olmaması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ise Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle müsait olmaması nedeniyle İstanbulspor'un yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.İstanbulspor, 16 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Galatasaray'ı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırlayacak.
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galatasaray, istanbulspor
galatasaray, istanbulspor
İstanbulspor - Galatasaray maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda
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İstanbulspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.
Sarı-siyahlıların stadının taraftar için yeterli kapasiteye sahip olmaması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ise Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle müsait olmaması nedeniyle İstanbulspor'un yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.
İstanbulspor, 16 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Galatasaray'ı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırlayacak.