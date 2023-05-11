İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Karabük Barosu Başkanı Köklü: Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümünde birçok sır ve müthiş bir gizem var
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Deprem bölgesinde yaralar sarılabiliyor mu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 4 gün kaldı.
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Sahada 11 yabancı futbolcuya yeşil ışık
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Siyaset Bilimci Tosun: Kararsız seçmen muhalefete yönelecek
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
87 saat kala gerilim tırmanıyor
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçim sonrası ekonomiyi ne bekliyor?
18:34
102 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Orhangazi: Türkiye ekonomisi istihdamsız büyüme politikasına çok benzemeye başladı
07:08
109 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç: Yurtdışındaki oy artışı muhalefetin lehine
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Muharrem İnce'nin avukatı Radyo Sputnik'e konuştu
12:46
43 dk
VERİ MAÇ
Yabancı futbolcu kuralında son karar ne olacak?
14:01
49 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun dış politika konusundaki son açıklamaları
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Pakistan’da İmran Han isyanı
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İnce çekildi, ilk turda biter mi?
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
Z RAPORU
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı
20:46
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230511/israilin-gazzeye-yonelik-saldirisinda-2-filistinli-hayatini-kaybetti-1070970460.html
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenledikleri hava saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T20:42+0300
2023-05-11T20:51+0300
dünya
israil
saldırı
islami cihad
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070970263_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_5c34bf26306575e1044c4e9ec31c8ff0.jpg
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarını sürdürürken, son saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor.Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "İsrail'in, Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 Filistinli de yaralandı." ifadesi kullanıldı.İsrail'in Gazze’ye yönelik 3 gündür sürdürdüğü saldırılarında aralarında kadın ve çocuklar da bulunmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı.İsrail ordusu, 9 Mayıs'ta Gazze'ye başlattığı hava saldırılarına bugün de devam ederken, Filistinli grupların da roket saldırılarıyla Gazze Şeridi sınırındaki yerleşim birimlerini hedef aldığı ifade edildi.İsrail'in hava bombardımanına karşı Gazze’den yapılan roket saldırılarında 1 İsrailli öldüİsrail’in hava saldırılarına karşı abluka altındaki Gazze Şeridi’nden yapılan roket saldırılarında 1 İsrailli öldü, 5 kişi yaralandı.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’nden atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu 1 İsrailli hayatını kaybetti.Saldırıda 4'ü hafif biri orta derecede yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Açıklamada, Gazze’den fırlatılan çok sayıda roketin İsrail’in merkez ve güneyindeki kentleri hedef aldığı aktarıldı. Söz konusu İsraillinin ölümü, İsrail’in 9 Mayıs’tan bu yana Gazze’ye yönelik sürdürdüğü hava saldırılarının ardından verilen karşılık neticesinde İsrail tarafında meydana gelen ilk sivil kaybı oldu.AB, İsrail ve Filistin'de ateşkes çağrısında bulunduAvrupa Birliği (AB), İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında son günlerde artan şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu bildirerek, ateşkes çağrısı yaptı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada "AB, bu yeni şiddet dalgası ve işgal altındaki Filistin toprakları ile İsrail'de kötüleşen güvenlik durumundan, Gazze çevresinde çocuklar da dahil olmak üzere kabul edilemez sivil kayıplara yol açan gelişmelerden derin bir endişe duymaktadır." denildi.İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını ve İsrail'e karşı kabul edilemez roket atışlarını sona erdirecek kapsamlı bir ateşkes çağrısında bulunulan açıklamada, Münih grubu ortak bildirisine atıf yapıldı.Açıklamada, "AB özellikle Mısır'ın acil bir ateşkes sağlama çabalarını takdir etmektedir." ifadesi kullanıldı.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin düzenli istişarelerinin bir parçası olarak Münih Formatı kapsamında bir araya gelmişti.Almanya, Fransa, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları, "İsrail-Filistin ihtilafında tırmanan şiddetin yatıştırılması için acil adımlar atılması" çağrısında bulunmuştu. Ne olmuştu?İsrail ordusu, 9 Mayıs'ta sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti. İsrail, gece saatlerinde İslami Cihad'ın roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali'yi düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü.İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gali'nin öldürüldüğünü doğrulamıştı.İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bugüne kadar aralarında Gali'nin de yer aldığı İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 ismi öldürdü.İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 26'ya, yaralı sayısı ise 80'e yükselmişti.Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim tırmanmıştı. İsrail, Adnan'ın naaşını ailesine teslim etmeyi reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230511/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-olu-sayisi-20ye-yukseldi-1070930349.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070970263_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_9dc8089fe876cd4377bfd92256bfd489.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, saldırı, islami cihad, ortadoğu
israil, saldırı, islami cihad, ortadoğu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti

20:42 11.05.2023 (güncellendi: 20:51 11.05.2023)
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarını sürdürüyor. Gazze kentinde, İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınan bir bölgeden dumanlar yükseldi
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarını sürdürüyor. Gazze kentinde, İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınan bir bölgeden dumanlar yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
Abone olTelegram
İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenledikleri hava saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarını sürdürürken, son saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İsrail'in, Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 Filistinli de yaralandı." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in Gazze’ye yönelik 3 gündür sürdürdüğü saldırılarında aralarında kadın ve çocuklar da bulunmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı.
İsrail ordusu, 9 Mayıs'ta Gazze'ye başlattığı hava saldırılarına bugün de devam ederken, Filistinli grupların da roket saldırılarıyla Gazze Şeridi sınırındaki yerleşim birimlerini hedef aldığı ifade edildi.

İsrail'in hava bombardımanına karşı Gazze’den yapılan roket saldırılarında 1 İsrailli öldü

İsrail’in hava saldırılarına karşı abluka altındaki Gazze Şeridi’nden yapılan roket saldırılarında 1 İsrailli öldü, 5 kişi yaralandı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’nden atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu 1 İsrailli hayatını kaybetti.
Saldırıda 4'ü hafif biri orta derecede yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, Gazze’den fırlatılan çok sayıda roketin İsrail’in merkez ve güneyindeki kentleri hedef aldığı aktarıldı.
Söz konusu İsraillinin ölümü, İsrail’in 9 Mayıs’tan bu yana Gazze’ye yönelik sürdürdüğü hava saldırılarının ardından verilen karşılık neticesinde İsrail tarafında meydana gelen ilk sivil kaybı oldu.

AB, İsrail ve Filistin'de ateşkes çağrısında bulundu

Avrupa Birliği (AB), İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında son günlerde artan şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu bildirerek, ateşkes çağrısı yaptı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada "AB, bu yeni şiddet dalgası ve işgal altındaki Filistin toprakları ile İsrail'de kötüleşen güvenlik durumundan, Gazze çevresinde çocuklar da dahil olmak üzere kabul edilemez sivil kayıplara yol açan gelişmelerden derin bir endişe duymaktadır." denildi.
İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını ve İsrail'e karşı kabul edilemez roket atışlarını sona erdirecek kapsamlı bir ateşkes çağrısında bulunulan açıklamada, Münih grubu ortak bildirisine atıf yapıldı.
Açıklamada, "AB özellikle Mısır'ın acil bir ateşkes sağlama çabalarını takdir etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin düzenli istişarelerinin bir parçası olarak Münih Formatı kapsamında bir araya gelmişti.
Almanya, Fransa, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları, "İsrail-Filistin ihtilafında tırmanan şiddetin yatıştırılması için acil adımlar atılması" çağrısında bulunmuştu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdürürken Filistinli gruplar da bu saldırılara roket atışlarıyla karşılık verdi. Gazze'den atılan bazı roketler, İsrail'in hava savunma sistemi 'Demir Kubbe' tarafından havada etkisiz hale getirildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdürürken Filistinli gruplar da bu saldırılara roket atışlarıyla karşılık verdi. Gazze'den atılan bazı roketler, İsrail'in hava savunma sistemi 'Demir Kubbe' tarafından havada etkisiz hale getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdürürken Filistinli gruplar da bu saldırılara roket atışlarıyla karşılık verdi. Gazze'den atılan bazı roketler, İsrail'in hava savunma sistemi 'Demir Kubbe' tarafından havada etkisiz hale getirildi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 9 Mayıs'ta sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.
Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti. İsrail, gece saatlerinde İslami Cihad'ın roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali'yi düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü.
İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gali'nin öldürüldüğünü doğrulamıştı.
İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bugüne kadar aralarında Gali'nin de yer aldığı İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 ismi öldürdü.
İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 26'ya, yaralı sayısı ise 80'e yükselmişti.
Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim tırmanmıştı. İsrail, Adnan'ın naaşını ailesine teslim etmeyi reddetmişti.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sürüyor. Saldırılar sonucu Gazze'nin farklı bölgelerinden dumanlar yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
DÜNYA
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 20'ye yükseldi
01:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала