https://sputniknews.com.tr/20230511/israilin-gazzeye-yonelik-saldirisinda-2-filistinli-hayatini-kaybetti-1070970460.html

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenledikleri hava saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T20:42+0300

2023-05-11T20:42+0300

2023-05-11T20:51+0300

dünya

israil

saldırı

islami cihad

ortadoğu

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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarını sürdürürken, son saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor.Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "İsrail'in, Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 Filistinli de yaralandı." ifadesi kullanıldı.İsrail'in Gazze’ye yönelik 3 gündür sürdürdüğü saldırılarında aralarında kadın ve çocuklar da bulunmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı.İsrail ordusu, 9 Mayıs'ta Gazze'ye başlattığı hava saldırılarına bugün de devam ederken, Filistinli grupların da roket saldırılarıyla Gazze Şeridi sınırındaki yerleşim birimlerini hedef aldığı ifade edildi.İsrail'in hava bombardımanına karşı Gazze’den yapılan roket saldırılarında 1 İsrailli öldüİsrail’in hava saldırılarına karşı abluka altındaki Gazze Şeridi’nden yapılan roket saldırılarında 1 İsrailli öldü, 5 kişi yaralandı.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’nden atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu 1 İsrailli hayatını kaybetti.Saldırıda 4'ü hafif biri orta derecede yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Açıklamada, Gazze’den fırlatılan çok sayıda roketin İsrail’in merkez ve güneyindeki kentleri hedef aldığı aktarıldı. Söz konusu İsraillinin ölümü, İsrail’in 9 Mayıs’tan bu yana Gazze’ye yönelik sürdürdüğü hava saldırılarının ardından verilen karşılık neticesinde İsrail tarafında meydana gelen ilk sivil kaybı oldu.AB, İsrail ve Filistin'de ateşkes çağrısında bulunduAvrupa Birliği (AB), İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında son günlerde artan şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu bildirerek, ateşkes çağrısı yaptı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada "AB, bu yeni şiddet dalgası ve işgal altındaki Filistin toprakları ile İsrail'de kötüleşen güvenlik durumundan, Gazze çevresinde çocuklar da dahil olmak üzere kabul edilemez sivil kayıplara yol açan gelişmelerden derin bir endişe duymaktadır." denildi.İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını ve İsrail'e karşı kabul edilemez roket atışlarını sona erdirecek kapsamlı bir ateşkes çağrısında bulunulan açıklamada, Münih grubu ortak bildirisine atıf yapıldı.Açıklamada, "AB özellikle Mısır'ın acil bir ateşkes sağlama çabalarını takdir etmektedir." ifadesi kullanıldı.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin düzenli istişarelerinin bir parçası olarak Münih Formatı kapsamında bir araya gelmişti.Almanya, Fransa, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları, "İsrail-Filistin ihtilafında tırmanan şiddetin yatıştırılması için acil adımlar atılması" çağrısında bulunmuştu. Ne olmuştu?İsrail ordusu, 9 Mayıs'ta sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti. İsrail, gece saatlerinde İslami Cihad'ın roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali'yi düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü.İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gali'nin öldürüldüğünü doğrulamıştı.İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bugüne kadar aralarında Gali'nin de yer aldığı İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 ismi öldürdü.İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 26'ya, yaralı sayısı ise 80'e yükselmişti.Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim tırmanmıştı. İsrail, Adnan'ın naaşını ailesine teslim etmeyi reddetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230511/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-olu-sayisi-20ye-yukseldi-1070930349.html

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