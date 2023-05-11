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https://sputniknews.com.tr/20230511/israilin-gazzeye-saldirilarinda-olu-sayisi-25e-yukseldi-1070942028.html
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 25'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 25'e yükseldi
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T11:30+0300
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamaya göre, İsrail ordusunun 9 Mayıs Salı gününden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 25'e, yaralı sayısı 76'ya yükseldi.İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, yaptığı yazılı açıklamada, roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali'nin İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.Hareket, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında askeri kadrolarından üst düzey 3 ismin öldürüldüğünü duyurmuştu.Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne salı gününden itibaren düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 21 kişinin öldüğünü, 64 kişinin yaralandığını açıklamıştı.İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti.İsrail ile Filistinli gruplar arasında uluslararası taraflar aracılığıyla yürütülen ateşkes müzakereleri ise sonuç vermemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230511/abd-ile-israil-arasinda-gazze-saldirilari-uzerine-telefon-trafigi-1070932882.html
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israil, filistin, gazze
israil, filistin, gazze

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 25'e yükseldi

11:30 11.05.2023 (güncellendi: 11:32 11.05.2023)
© AP Photo / Adel Hanaİsrail- Gazze
İsrail- Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Adel Hana
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, İsrail ordusunun 9 Mayıs Salı gününden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 25'e, yaralı sayısı 76'ya yükseldi.
İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, yaptığı yazılı açıklamada, roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali'nin İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.
Hareket, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında askeri kadrolarından üst düzey 3 ismin öldürüldüğünü duyurmuştu.
Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne salı gününden itibaren düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 21 kişinin öldüğünü, 64 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Gazze kentine hava saldırısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
DÜNYA
ABD ile İsrail arasında Gazze saldırıları üzerine telefon trafiği
04:40
İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.
Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti.
İsrail ile Filistinli gruplar arasında uluslararası taraflar aracılığıyla yürütülen ateşkes müzakereleri ise sonuç vermemişti.
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