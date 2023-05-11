https://sputniknews.com.tr/20230511/israilin-gazzeye-saldirilarinda-olu-sayisi-25e-yukseldi-1070942028.html

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 25'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 25'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı. 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T11:30+0300

2023-05-11T11:30+0300

2023-05-11T11:32+0300

dünya

israil

filistin

gazze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070942335_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_2d5e6d970ecf27fa627d83e79a98e456.jpg

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamaya göre, İsrail ordusunun 9 Mayıs Salı gününden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 25'e, yaralı sayısı 76'ya yükseldi.İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, yaptığı yazılı açıklamada, roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali'nin İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.Hareket, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında askeri kadrolarından üst düzey 3 ismin öldürüldüğünü duyurmuştu.Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne salı gününden itibaren düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 21 kişinin öldüğünü, 64 kişinin yaralandığını açıklamıştı.İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti.İsrail ile Filistinli gruplar arasında uluslararası taraflar aracılığıyla yürütülen ateşkes müzakereleri ise sonuç vermemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230511/abd-ile-israil-arasinda-gazze-saldirilari-uzerine-telefon-trafigi-1070932882.html

israil

filistin

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, filistin, gazze