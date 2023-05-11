https://sputniknews.com.tr/20230511/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-olu-sayisi-20ye-yukseldi-1070930349.html

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 20'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 20'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye bombardımanında ölenlerin sayısı 20'ye, yaralı sayısı 48'e çıktı. Mısır devlet televizyonu ateşkes sağlandığını iddia ederken, İsrail... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T01:33+0300

2023-05-11T01:33+0300

2023-05-11T01:52+0300

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israil

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saldırı

benyamin netanyahu

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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıların bilançosuna ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, bugünkü İsrail saldırısında önce 2, daha sonra 3 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye, yaralı sayısının da 48'e yükseldiği kaydedildi.İsrail'in önceki gün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 Filistinli hayatını kaybetmiş, 22 Filistinli yaralanmıştı. Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.İsrail ordusu Gazze'de 53 ayrı noktayı vurduğunu açıkladı İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi'ne ait olduğunu ileri sürdüğü 53 ayrı noktada 104 hedefi vurduğunu açıkladı.İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ile saldırı helikopterleri Gazze Şeridi'nde salı gecesi İslami Cihad'a ait 53 ayrı noktada 104 ayrı hedefi vurdu.Orduya ait helikopterler ve savaş uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerinde İslami Cihad'a ait hedeflere saldırmaya devam ettiği paylaşıldı.İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yerel basına yaptığı açıklamada, ordunun "Hamas değil İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığını" belirterek, "Roketleri ateşleyenler İslami Cihad. Eğer ki diğer gruplar da çatışmaya katılırsa onlara da karşılık veririz" dedi.Taraflar arasında ateşkes görüşmelerine ilişkin haberleri değerlendiren Hagari, "ateşkes olduğu resmen duyurulana kadar İslami Cihad hedeflerine saldırılarının devam edeceğini" söyledi.Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yaptığı güvenlik değerlendirme toplantısının ardından ülkenin güneyindeki olağanüstü hal bölgesinin 40 kilometre alandan 80'e genişletilmesi teklifini hükümete sunduğu belirtildi.İsrail yönüne roketler atıldıÖte yandan, İsrail ordusunun vurduğu Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne çok sayıda roket atıldı.İsrail ordusu, "Kalkan ve Ok" ismini verdiği saldırının başlamasından itibaren Gazze'den İsrail yönüne 270 kadar roket atıldığını açıkladı. Söz konusu roketlerden, 205'inin Gazze Şeridi'ni aştığı, bunların 62'sinin İsrail'in hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Yaklaşık 65 roketin de yeniden Gazze Şeridi içine düştüğü paylaşıldı.Özellikle Gazze Şeridi çevresindeki Usdud (Aşdod), Askalan (Aşkelon) gibi kentlerin yanı sıra başkent Tel Aviv ve merkez bölgelerinde gün içinde saldırı sirenleri çaldı.İsrail ordusu, Tel Aviv yönüne atılan bir roketin İsrail yapımı hava savunma sistemi Davut Sapanı tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İsrail üretimi hava savunma sistemi Davut Sapanı'nın ilk defa bir çatışma ortamında kullanıldığı belirtildi.İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı bugün 21'e yükseldi. Yaralı sayısının da 64'e yükseldiği kaydedildi.Mısır devlet televizyonu: İsrail ile Gazze'deki gruplar arasında ateşkes sağlandı Mısır devlet televizyonu ise İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.Mısır devlet televizyonlarından Extra News'in haberine göre, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandı.Öte yandan, Filistinli direniş grupları ile İsrail'den ise henüz ateşkese ilişkin açıklama yapılmadı.Bu arada İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirinin ateşkese ilişkin sorusuna "yorum yapmayacakları" yanıtını verdi. BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ve Filistin'deki gelişmelerden endişe duyuyorBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail ve Filistin'deki gelişmelerden endişe duyduğu, gerginliğin azaltılması çağrısında bulunduğu bildirildi.BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, bölgede artan gerginliğe ilişkin soruları yanıtladı.Dünden beri İsrail'in hava saldırılarının sürdüğünü ve Filistin'den İsrail'e roket atıldığını aktaran Haq, "BM, bu sabah itibarıyla 15 Filistinlinin öldürüldüğünü teyit etmiş bulunuyor. Aralarında 3 kız ve bir erkek çocuğu, 4 kadın ve 2 erkeğin bulunduğu 10 sivil öldürüldü" bilgisini paylaştı.Haq, Gazze Şeridi'ne sınır geçişlerinin de kapatıldığına, bu nedenle yaklaşık 600 kamyon dolusu gıda, tıbbi malzeme ve yakıtın bölgeye girişinin engellendiğine dikkati çekti."Genel Sekreter gelişmelerden derin endişe duyuyor" diyen Haq, BM'nin tüm tarafların itidalli hareket etmesi için çağrıda bulunduğunu vurguladı.BMGK acil toplanacakBM Güvenlik Konseyi'nin bugün acil kapalı oturumda son gelişmeleri ele alacağını aktaran Haq, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın video konferansla üye ülkeleri bilgilendireceğini söyledi.Haq, Wennesland'ın tüm taraflarla irtibatta olduğunu ve Genel Sekreter gibi kendisinin de gerginliğin artırılmasını engellemek istediğini aktardı. İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırılarını sürdürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdürürken Filistinli gruplar da bu saldırılara roket atışlarıyla karşılık verdi.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait hedefleri vurduğunu açıkladı.Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerindeki tarım arazilerini bombaladığını aktardı.Filistinli gruplar da İsrail saldırılarına Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinden roket atışlarıyla karşılık verdi.Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinin yanı sıra Usdud (Aşdod), Askalan (Aşkelon), Sderot gibi kentlerde saldırı uyarı sirenleri çaldı.Sosyal medyada, başkent Tel Aviv'de sirenlerin çaldığı ve insanların sığınaklara koştuğu görüntüler paylaşıldı.İsrail'den, 'Mısır'ın Gazze'de ateşkes talebini inceliyoruz' açıklaması İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Mısır'ın, İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla ateşkes istediğini ve ülkesinin bu talebi incelediğini söyledi.Bakan Cohen, İsrail'in resmi yayın kuruluşu "KAN" televizyon kanalına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Cohen, "Mısırlılar bizden ateşkes istedi, Mısır ile güçlü bir güvenlik işbirliğimiz var ve konuyu inceliyoruz. (Askeri) Operasyonun devamına ve her türlü senaryoya hazırız ve ayrıca yedek kuvvetleri askere almaya da hazırız" diye konuştu.Ateşkesin resmi olarak duyurulmasına kadar savunmaya ve saldırmaya devam edeceklerini kaydeden Cohen, "(İslami) Cihad Hareketi saldırmaya devam ederse bunun bedeli çok ağır ödeyecektir" ifadelerini kullandı.Bu arada KAN, ismini vermediği İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Birleşmiş Milletler (BM) ve Katar'ın, ateşkes sağlanması için İsrail, Gazze ve Filistin Yönetimi'ne mesajlar gönderdiğini aktardı.Öte yandan, İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, operasyonun amaçlarına dün gece İslami Cihat liderlerine suikast düzenlenerek ulaşıldığı ifade edildi.' Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes yakın'İsmini vermek istemeyen Filistinli bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır, Katar ve BM öncülüğünde Filistinli gruplar ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çabalarının ateşkesle sonuçlanmaya yakın olduğunu belirtti.Kaynak, "Çabalar devam ediyor ancak henüz nihai ateşkese ulaşılamadı" diye konuştu. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir evi yerle bir ettiİsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyinde bir evi tamamen yıktığı, saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi.Görgü tanıkları, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde bir evin İsrail uçaklarının saldırısı sonucu tamamen yıkıldığını aktardı.Saldırıda yıkılan evin yanı sıra çevre evlerde de hasar oluştuğu belirtilirken bölge sakinlerinden yaralanan olmadığı belirtildi.İsrail Başbakanı Netanyahu; 'Askeri harekat sona ermedi' İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, başlattıkları "askeri harekatın sona ermediğini" ve Gazze'ye şiddetli biçimde saldırmaya devam ettiklerini açıkladı.Başbakan Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistinli direniş gruplarının roket atışlarıyla karşılık vermesi üzerine ulusa sesleniş konuşması yaptı."Bir askeri harekatın ortasında" olduklarını dile getiren Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'ye "şiddetli biçimde saldırmaya" devam ettiğini ifade etti.Netanyahu, "yeni teknolojik gelişmeler, operasyon becerileri ve aldıkları inisiyatifle yeni denge oluşturduklarını" belirterek, "teröristlere saldıracakları zaman ve yeri kendileri seçeceklerini, seçme önceliğinin kendilerinde olduğunu" savundu.Gazze'deki İslami Cihad hedeflerini yoğun biçimde hedef aldıklarını aktaran İsrail Başbakanı, askeri harekatın sona ermediğini, halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti.Netanyahu, İsrail ve Filistinli gruplar arasında devam ettiği aktarılan ateşkes görüşmelerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.Ateşkes görüşmelerinde pürüz çıktığı bilgisiBu arada İsrail ve Filistinli gruplar arasında, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın durdurulması için yürütülen ateşkes görüşmelerinin tıkandığı belirtildi.İsrail ve Filistinli gruplar arasındaki görüşmelere yakın Filistinli kaynak, Filistinli grupların İsrail'den "suikast siyasetini" durdurmasını istediğini, Tel Aviv'in bunu reddettiğini aktardı.Kaynak, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla ateşkes görüşmelerinin devam ettiği bilgisini paylaştı. İslami Cihad, İsrail'in evlere saldırmayı sürdürmesi durumunda misliyle karşılık vereceklerini duyurduİslami Cihad Hareketi, İsrail’i Gazze Şeridi’nde evlere saldırmaya devam etmesi durumunda misliyle karşılık vereceklerini açıkladı.İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki evleri bombalaması üzerine İslami Cihad Hareketinden yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, İsrail’in bölgede evleri bombalamaya devam etmesi durumunda Tel Aviv ve İsrail’in iç kesimlerine misilleme saldırılarının düzenleneceği ifade edildi.Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nde iki evi bombaladığı bildirildi.Saldırılarda Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus bölgesiyle kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde birer evin tamamen yıkıldığı aktarıldı.Yaralananın olmadığı saldırılar nedeniyle yıkılan evlerin çevresinde maddi hasarın meydana geldiği ve elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi.BM'deki Arap Grubu, Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i kınamasını talep etti Birleşmiş Milletler'e (BM) üye Arap ülkelerinin oluşturduğu Arap Grubu, "BMGK'nin ve uluslararası toplumun çocuk ve kadınları hedef alanları açık bir şekilde kınamasını ve bu katliamı düzenleyenlerin hesabını vermelerini sağlamasını umuyoruz" açıklamasında bulundu. Gazze Şeridi'nden İsrail'e 469 roket saldırısı gerçekleştirildi İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze'den atılan 469 roketten 333'ünün İsrail'e ulaştığı, 107'sinin ise Gazze Şeridi sınırlarında düştüğü belirtildi. Geriye kalan 29 rokete ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.Hava savunma sisteminin 153 roketi engellediği, bazı roketlerin yerleşim birimlerine isabet ederek maddi hasara yol açtığı aktarıldı.Gazze'den atılan roketlerden birinin Sderot kentinde bir eve isabet ettiği, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.İsrail Güney Bölgesi İtfaiye ve Kurtarma birimi, Gazze'den atılan roketlerden birinin Aşkelon'da bir evin bahçesine isabet ettiğini, itfaiye ekiplerinin çıkan yangına müdahale ettiğini ve yaralanan olmadığını bildirdi.Öte yandan, İsrail ordusunun İslami Cihad Hareketi'ne ait 133 hedefe saldırı düzenlediği ifade edildiİsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün başlattığı saldırıları bugün de sürdürdü.

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israil, gazze, saldırı, benyamin netanyahu