https://sputniknews.com.tr/20230511/israil-liberal-basinindan-abrakadabra-pek-cok-turke-gore-sihirbaz-erdoganin-alternatifi-yok---1070946267.html

İsrail liberal basınından abrakadabra: 'Pek çok Türk'e göre sihirbaz Erdoğan'ın alternatifi yok'

İsrail liberal basınından abrakadabra: 'Pek çok Türk'e göre sihirbaz Erdoğan'ın alternatifi yok'

Haaretz yazarı Zvi Bar'el, Türkiye'de seçimlere 3 gün kala yayımlanan analizinde "Görünüşte, muhalefetin Erdoğan'ı iktidardan gönderme şansı bundan daha iyi... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T14:58+0300

2023-05-11T14:58+0300

2023-05-11T15:18+0300

2023 türkiye seçimleri

haaretz

türkiye

israil

zvi bar'el

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

büyücülük

sihirbaz

seçim

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İsrail'in liberal gazetesi Haaretz'in Ortadoğu uzmanlarından Dr. Zvi Bar'el, Türkiye ile ilgili analizlerine bir yenisini ekleyerek, "Ekonomik sıkıntılara rağmen, pek çok Türk, 'büyücü' Erdoğan'a alternatif görmüyor" iddiasında bulundu. 'Gücü sıkı sıkıya elinde tutuyor'Bar'el, 'medyanın ve uzmanların bir kısmının AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun kariyerinin artık sonuna geldiği beklentisiyle Z raporunu çıkardıklarını, ama Türkiye'nin en uzun süre görev yapan liderinin gücü hâlâ sıkı sıkıya elinde tuttuğunu' yazdı.'Sihirbazınız hâlâ formunda ve hayat dolu' mesajıBar'el, "Dikkatlerin Erdoğan'ın son anda şapkasından neler çıkarabileceğine odaklanması boşa gitmedi. Salı günü memur maaşlarına yüzde 45 zam kararı aldığını açıkladı. Hediyenin Türkiye'deki yaklaşık 700 bin devlet çalışanının tümü için mi yoksa yalnızca asgari ücretle çalışanlar için mi geçerli olduğu belli değil. Artışın hemen mi yoksa sadece pazar günkü seçimlerden sonra mı yürürlüğe gireceği de net değil. Ancak kesin olan şu ki, Erdoğan, ülkenin hazinesini soymaya, ekim ayındaki yüzde 85'ten yüzde 44'e gerileyen enflasyonu fırlatmaya ve en önemlisi seçmenleri 'sihirbazınız hâlâ formunda ve hayat dolu' diye ikna etmeye karar verdi" manzarası çizerek ekledi:'Erdoğan 20 yıllık iktidarında ilk kez geriden geliyor'"Türkiye'nin 2018'den beri içine saplandığı derin ekonomik kriz, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak kalıp kalmayacağını ve kalacaksa nasıl bir parlamentoyla karşılaşacağını belirleyecek" değerlendirmesini yapan İsrailli uzman, 'en son anketlerin muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın birkaç puan önünde olduğunu veya en azından Erdoğan'la başa baş gittiğini gösterdiğini; bunun, Erdoğan'ın 20 yıllık görev süresi boyunca yaşamadığı bir durum olduğunu' belirtti. 'Ülkenin tamamı veya bir bölümü yeniden oylamaya gidebilir''İlk kez bazı medya kuruluşları ve uzmanların Erdoğan'ın uzun siyasi kariyerinin sona ermekte olduğu yönünde görüş bildirdiğini, ancak ihtiyatlılığın yerinde olacağını, adaylardan hiçbiri oyların yüzde 50'den biraz fazlasını alamazsa seçimin iki hafta sonra yapılacak ikinci tura kalacağını ve seçim hileleri, düzensizlikleri, seçim yasasının ihlali gibi iddiaların ülkenin tamamı veya bir bölümünü yeni bir oylamaya sürüklemesinin şimdiden beklenebileceğini' kaydeden Bar'el, AK Parti Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı olarak kalabileceği tezini şu akıl yürütmeye dayandırdı:

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haaretz, türkiye, israil, zvi bar'el, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, büyücülük, sihirbaz, seçim, alternatif, ekonomi, deprem