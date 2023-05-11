https://sputniknews.com.tr/20230511/iran-cumhurbaskani-danismani-turkiye-iranin-serbest-ekonomik-bolge-olusturdugu-ulkeler-arasinda-1070964692.html

İran Cumhurbaşkanı Danışmanı: Türkiye, İran’ın serbest ekonomik bölge oluşturduğu ülkeler arasında

İran Cumhurbaşkanı Danışmanı: Türkiye, İran’ın serbest ekonomik bölge oluşturduğu ülkeler arasında

İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdülmaleki, yeni strateji kapsamında, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 18 dost ülkeyle birlikte ortak serbest ekonomik... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T17:48+0300

2023-05-11T17:48+0300

2023-05-11T17:48+0300

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İran Cumhurbaşkanı Danışmanı, İran Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgeleri Yüksek Konseyi Sekreteri Hocatullah Abdülmaleki, Sputnik’e demecinde, İran’ın yeni strateji kapsamında, 18 dost ülkeyle birlikte serbest ekonomik bölgeler oluşturacağını söyledi. Aralarında Irak, Suriye, Çin ve Türkiye’nin bulunduğu bir dizi ülkeyle bu konuda anlaşma sağlandığı ve hazırlık çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.Abdülmaleki, “İran Ekonomi ve Maliye Bakanı ve Irak Ticaret Bakanı, geçen yılın mart ayındaki İran-Irak Ortak Komisyonu toplantısında, ortak serbest ekonomik bölgeyle ilgili protokol için hazırlıklar başlatma konusunu gündeme getirdiler. İran Cumhurbaşkanı’nın Suriye’ye son ziyareti sırasında, taraflar arasında ortak serbest ekonomik bölgelerin oluşturulması konusunda bir işbirliği muhtırası imzalandı. Üç bölge değerlendiriliyor. Biri, Suriye-Irak sınırında. Bu, İran’a Akdeniz’e doğrudan çıkış sağlayacak. İran ayrıca Rusya, Özbekistan, Umman, Çin ve Türkiye’yle de ortak serbest ekonomik bölgelerin açılması yönünde görüşmeler gerçekleştirecek” ifadesini kullandı.İran ve Rusya’nın, aralarındaki ticareti ve lojistiği kolaylaştırmak amacıyla, içinde 4 serbest ekonomik bölgenin yer aldığı özel koridor oluşturacaklarını belirten Abdülmaleki, “Rusya, İran ile işbirliği sayesinde güvenli bir rota üzerinden Hint Okyanusu'na serbest erişim sağlayabilir. Bu koridor, Rusya'dan İran'a ve diğer ülkelerden Rusya'ya malların taşınacağı bir rota işlevini görecek” dedi.

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