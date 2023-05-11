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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/incenin-adayliktan-cekilmesi-sonrasi-surec-nasil-isleyecek-1070953155.html
İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası süreç nasıl işleyecek?
İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası süreç nasıl işleyecek?
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Adaylıklar kesinleştiği için Muharrem İnce oy pusulasında... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T14:33+0300
2023-05-11T14:40+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
adaylık
çekilme
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114 bin 664 imza ile Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin genel merkezinde yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. Fakat adayların YSK tarafından kesinleşmiş olması ve oy pusulaların basılmış olması nedeniyle çekilme fiili olarak gerçekleşmesi mümkün değil. İnce'nin çekilmesinin oy pusulasına yansıması ne olacak?YSK’nın prosedürünü Sputnik’e anlatan CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu “İnce çekildiğini açıkladı ama fiili orak bu çekilme söz konusu olmuyor. YSK adaylıkları kesinleştirdikten sonra çekilme gerçekleşmiyor. Seçimde oy pusulasında İnce’nin resmi bulunmaya devam edecek ve İnce’ye oy veren olur ise bu onun hanesine yazılmaya devam edecek. YSK’nın önceki uygulamaları da bu şekilde” bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230511/muharrem-ince-benim-boyle-bir-goruntum-yok-bu-ozel-hayat-degil-iftira-1070952130.html
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ince pusulada yer alacak mı, seçim pusulası yenilenecek mi, ince çekildi seçim pusulası
ince pusulada yer alacak mı, seçim pusulası yenilenecek mi, ince çekildi seçim pusulası

İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası süreç nasıl işleyecek?

14:33 11.05.2023 (güncellendi: 14:40 11.05.2023)
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Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AA
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Adaylıklar kesinleştiği için Muharrem İnce oy pusulasında yer almaya devam edecek. Kendisine oy verilir ise bu oylar geçerli olacak.
114 bin 664 imza ile Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin genel merkezinde yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. Fakat adayların YSK tarafından kesinleşmiş olması ve oy pusulaların basılmış olması nedeniyle çekilme fiili olarak gerçekleşmesi mümkün değil.
İnce'nin çekilmesinin oy pusulasına yansıması ne olacak?
YSK’nın prosedürünü Sputnik’e anlatan CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu “İnce çekildiğini açıkladı ama fiili orak bu çekilme söz konusu olmuyor. YSK adaylıkları kesinleştirdikten sonra çekilme gerçekleşmiyor. Seçimde oy pusulasında İnce’nin resmi bulunmaya devam edecek ve İnce’ye oy veren olur ise bu onun hanesine yazılmaya devam edecek. YSK’nın önceki uygulamaları da bu şekilde” bilgisini paylaştı.
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
POLİTİKA
İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı
14:04
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