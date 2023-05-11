https://sputniknews.com.tr/20230511/imran-hani-dunyadan-tepkiler-uzerine-serbest-biraktilar-ancak-ordunun-darbe-tehdidi-bitmedi-1071047657.html

‘İmran Han’ı dünyadan tepkiler üzerine serbest bıraktılar ancak ordunun darbe tehdidi bitmedi’

‘İmran Han’ı dünyadan tepkiler üzerine serbest bıraktılar ancak ordunun darbe tehdidi bitmedi’

Dr. Adıbelli’ye göre İmran Han’ın geçici kefaletle bırakılmasında dünyadan tepkiler etkili oldu. Ancak ülkenin en popüler liderinin seçimler öncesinde ABD... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T20:16+0300

2023-05-11T20:16+0300

2023-05-14T02:18+0300

eksen

pakistan

imran han

rusya

ukrayna

barış adıbelli

abd

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Pakistan’ın en popüler siyasetçisi olan eski Başbakan İmran Han, 9 Mayıs’taki duruşması sırasında hakkında açılmış başka bir yolsuzluk ithamı gerekçe gösterilerek paramiliter Rangers birlikleri tarafından mahkeme basılarak tutuklanması ülkede büyük bir kriz yarattı. Halkın sokağa dökülmesinin ardından Yüksek Mahkeme tutuklamayı ‘yasadışı’ ilan etti ve İmran Han’ın ‘derhal serbest bırakılması’ çağrısı yaptı. Ardından İmran Han iki haftalık geçici kefaletle serbest bırakılmak zorunda kalındı.Ancak gerilim dinmiş değil. Pakistan sonbaharda seçimlere hazırlanırken, siyaset arenasında gerilim sürüyor.İmran Han, Rusya'nın Ukrayna harekatını başlattığı dönemde Moskova'yı ziyaret etmesini müteakip, Nisan 2022'de ABD yanlısı koalisyon tarafından mecliste güven oylamasıyla başbakanlıktan devrilmişti. İmran Han, bizzat ABD tarafından tehdit edildiğini söylemişti. Geçen sonbahada suikast girişiminden kurtulan İmran Han bu olayın arkasında da yerini alan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servislearası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir’in bulunduğunu belirtmişti..İmran Han’ın geçici kefaletle bırakılmasının ardından İçişleri Bakanı Sanaullah, "Kefaletin iptalini bekleyeceğiz ve onu tekrar tutuklayacağız" tehdidi savurdu. İmran Han, hakkında açılan yolsuzluk davalarının siyasi olduğunu ve iktidara dönüşünün önünün kesilmeye çalıştığını belirtiyor.Pakistan ordusu ve kurumsal yapısı ise İmran Han’ın popülaritesine de engel olamıyor. Mahkemeden adeta işkenceyle kaçırılması büyük tepki yaratırken, onbinlerce destekçisi ordu ve Rangers’a ait olanlar da dahil karakollara saldırmıştı. Olaylarda en az 9 kişi hayatını yitirirken, 3500’den fazla kişi gözaltına alınmıştı. İslamabad Polisi ise İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) taraftarları protestoya çağırmasının ardından başkentteki tüm toplantıları yasaklayan bir acil durum emri çıkarmış durumda.Gelişmeleri Dr. Barış Adıbelli ile konuştuk.‘Serbest bırakma kararında uluslararası tepkilerin rolü oldu’Dr. Barış Adıbelli, Pakistan’da mahkeme basılarak tutuklanan ülkenin en popüler lideri İmran Han’ın Yüksem Mahkeme’nin talebiyle salıverilmesi kararında uluslararası tepkilerin rol oynadığı görüşünde:‘Pakistan’a bir üçüncü yol sundu, ordu ile yıldızı barışmadı’İmran Han’ın 2018’de dengeleri gözetse de ‘seküler’ vurgularıyla ve gençlerin büyük desteğiyle ordu ile muhafazakar partiler arasında sıkışmış Pakistan’da büyük umutlarla başa geldiğini söyleyen Adıbelli, ancak popülist liderin istediğini yapamadığını söyledi. İmran Han’ın özellikle ordu ile yaşadığı gerilime atıf yapan Adıbelli, Pakistan ordusu Kiev’in yanında görünürken İmran Han’ın Moskova’ya yakın durmasının etkilerine de dikkat çekti:‘Pakistan ordusu NATO’nun gayriresmi ordularındandır’Pakistan ordusunun ABD’nin ‘Yeşil Kuşak’ stratejisinde kullandığı önemli bir aygıt olduğunu anımsatan Adıbelli, Afganistan çekilmesi sonrasında Washington’ın istediği üssün verilmemesinin de İmran Hanı’ın devre dışı bırakılmasında rol oynadığının altını çizdi. Adıbelli’ye göre olaylar devam ederse yine bir darbe beklenebilir:‘ABD Pakistan gibi önemli bir ülkeyi kaderiyle baş başa bırakmaz’Dr. Adıbelli’ye göre, Biden ABD’de 2024 seçimleri ile uğraşıyor olsa da Amerikan yönetimi Avrasya coğrafyası için Pakistan gibi önemli bir ülkeyi ‘bırakmaz’. ABD’nin İmran Han’dan ‘Batı yanlısı’ olmasını istediğini, ancak İmran Han’ın Pakistan’ın çıkarlarını ve uluslararası görünümünü güçlendirme adımlarına yöneldiğini belirten Adıbelli, bu yüzden bir taraftan ordu diğer taraftan ülkenin muhafazakar yapısının öne çıkarıldığı ve İmran Han’ın sıkıştırıldığı değerlendirmesinde bulundu:‘Karşılarında azimli, sabırlı ve oldukça da çalışan bir eski sporcu var ve onu alt etmek zor’Adıbelli’ye göre sporcu azmi bulunan İmran Han’ın bileğini bükebilmek için onu itibarsızlaşmaya çalışacaklar:

pakistan

rusya

ukrayna

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Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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pakistan, imran han, rusya, ukrayna, barış adıbelli, abd