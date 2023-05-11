https://sputniknews.com.tr/20230511/iletisim-baskanligindan-dezenformasyon-icerigi-yayanlar-hakkinda-suc-duyurusu-1070969615.html
İletişim Başkanlığı'ndan dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
İletişim Başkanlığı'ndan dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının suç duyurusu üzerine, sosyal medya ağları üzerinden birlikte hareket ederek... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T20:28+0300
2023-05-11T20:28+0300
2023-05-11T20:29+0300
dezenformasyon
türkiye
suç duyurusu
başsavcılık
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca sunulan suç duyurusu dilekçesinde, bazı sosyal medya hesaplarınca sistematik bir şekilde toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturmak amacıyla dezenformasyon ve manipülasyon içerikli yayınlar yapıldığına dair tespitlerin ortaya çıktığı belirtildi.Söz konusu hesapların, kullanıcı isimlerini ve içerik konseptlerini değiştirerek doğrudan veya dolaylı olarak 40 milyon sosyal medya kullanıcısına eriştiği, bu etkileşim sayesinde dezenformasyon içeriklerinin hızlı bir şekilde yayıldığı aktarılan dilekçe, Twitter üzerinden yapılan bu eylemlere yönelik tespitlerin medya organları ve internet ortamında da yer aldığı ifade edildi.Dezenformasyon içeriği oluşturan sosyal medya ağlarının nasıl işlediğine ilişkin yazılı ve görsel medyada yer alan bilgilerin de aktarıldığı dilekçede, "İzah olunanlar ve mezkur haber içerikleri doğrultusunda, Twitter sosyal ağ sağlayıcısı üzerinden kasıtlı ve sistematik şekilde içerik üreten hesap sahiplerinin tespit edilerek halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu ve resen tespit edilecek suçlardan cezalandırılmalarını talep etme zarureti hasıl olmuştur" tespitine yer verildi.Şüphelilerin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu işlerken, kamu düzenini bozmak amacıyla bilerek hareket ettikleri vurgulanan dilekçede, şüphelilerin tespit edilerek haklarında kamu davası açılması talep edildi.Alınan bilgiye göre, suç duyurusu dilekçesini işleme koyan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dezenformasyon içeriği oluşturan hesap kullanıcılarının gerçek kimliklerinin tespiti ve haklarında işlem yapılması için emniyete talimat verdi.
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dezenformasyon, suç duyurusu, başsavcılık
dezenformasyon, suç duyurusu, başsavcılık
İletişim Başkanlığı'ndan dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
20:28 11.05.2023 (güncellendi: 20:29 11.05.2023) Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının suç duyurusu üzerine, sosyal medya ağları üzerinden birlikte hareket ederek dezenformasyon içerikleri oluşturdukları iddia edilen hesap kullanıcılarına yönelik soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca sunulan suç duyurusu dilekçesinde, bazı sosyal medya hesaplarınca sistematik bir şekilde toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturmak amacıyla dezenformasyon ve manipülasyon içerikli yayınlar yapıldığına dair tespitlerin ortaya çıktığı belirtildi.
Söz konusu hesapların, kullanıcı isimlerini ve içerik konseptlerini değiştirerek doğrudan veya dolaylı olarak 40 milyon sosyal medya kullanıcısına eriştiği, bu etkileşim sayesinde dezenformasyon içeriklerinin hızlı bir şekilde yayıldığı aktarılan dilekçe, Twitter üzerinden yapılan bu eylemlere yönelik tespitlerin medya organları ve internet ortamında da yer aldığı ifade edildi.
Dezenformasyon içeriği oluşturan sosyal medya ağlarının nasıl işlediğine ilişkin yazılı ve görsel medyada yer alan bilgilerin de aktarıldığı dilekçede, "İzah olunanlar ve mezkur haber içerikleri doğrultusunda, Twitter sosyal ağ sağlayıcısı üzerinden kasıtlı ve sistematik şekilde içerik üreten hesap sahiplerinin tespit edilerek halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu ve resen tespit edilecek suçlardan cezalandırılmalarını talep etme zarureti hasıl olmuştur" tespitine yer verildi.
Şüphelilerin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu işlerken, kamu düzenini bozmak amacıyla bilerek hareket ettikleri vurgulanan dilekçede, şüphelilerin tespit edilerek haklarında kamu davası açılması talep edildi.
Alınan bilgiye göre, suç duyurusu dilekçesini işleme koyan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dezenformasyon içeriği oluşturan hesap kullanıcılarının gerçek kimliklerinin tespiti ve haklarında işlem yapılması için emniyete talimat verdi.