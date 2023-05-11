https://sputniknews.com.tr/20230511/ibb-calisani-safak-duranin-10-yila-kadar-hapsi-isteniyor-1070968330.html

İBB çalışanı Şafak Duran'ın 10 yıla kadar hapsi isteniyor

İBB çalışanı Şafak Duran'ın 10 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul’da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan belediye çalışanı Şafak Duran hakkında savcılık, sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T19:36+0300

2023-05-11T19:36+0300

2023-05-11T19:36+0300

türkiye

ibb

terör

mahkeme

pkk

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İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu ve bir grup teröristle çekilmiş silahlı fotoğrafı bulunduğu iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmet Uzmanı Şafak Duran'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 2014 yılında ‘Bu sene 2014’de PKK’ya katılan Şafak Duran Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisiydi. Şu an dönmüş kampüste dolaşıyor’ şeklinde 155’e ihbar geldiğini aktardı.3-4 aylık süre boyunca cep telefonu kullanmamasına makul bir açıklama getiremediği kaydedildiAçıklanan mütalaada, söz konusu fotoğrafların PKK silahlı terör örgütü kamplarında çekildiği hususunda bir kuşku bulunmadığı, sanık Duran’ın 10 Haziran 2014’de final sınavına girmesine karşı 11 Haziran 2014’de 2. final sınavına girmediği, 5 Haziran 2014’den sonra ise 3-4 aylık süre boyunca cep telefonu kullanmamasına makul bir açıklama getiremediği kaydedildi.Örgüte yeni katılanların aldığı eğitimden aldığı belirtildiMütalaada, sanık Duran’ın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, 2014 yılı yaz aylarında yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkarak PKK’ya katıldığı, örgüte yeni katılanların aldığı eğitimden aldığı, örgütün içerisinde ‘Diren Amara’ kod adını kullandığı, PKK’ya organik olarak bağlı olduğu ve örgütün hiyerarşik yapısı içerinde yer alarak emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirtildi. Açıklanan mütalaada sanık Duran’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.Sanık Duran, açıklanan mütalaaya karşı yaptığı savunmasında mahkemeden savunma yapabilmek için süre talep ederek tahliyesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Şafak Duran'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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ibb, terör, mahkeme, pkk