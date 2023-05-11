https://sputniknews.com.tr/20230511/gursel-tekin-sayin-ince-halil-ibrahim-sofrasina-hos-geldiniz-1070956939.html

Gürsel Tekin: Sayın İnce, Halil İbrahim Sofrası'na hoş geldiniz

Gürsel Tekin: Sayın İnce, Halil İbrahim Sofrası'na hoş geldiniz

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharram İnce'ye yönelik, "Sayın... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T15:38+0300

2023-05-11T15:38+0300

2023-05-11T15:38+0300

politika

muharrem ince

gürsel tekin

kemal kılıçdaroğlu

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gürsel Tekin, "Sayın Muharrem İnce Halil İbrahim Sofrası’na hoşgeldiniz. Her şey Türkiye için" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muharrem ince, gürsel tekin, kemal kılıçdaroğlu