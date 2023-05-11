https://sputniknews.com.tr/20230511/gursel-tekin-sayin-ince-halil-ibrahim-sofrasina-hos-geldiniz-1070956939.html
Gürsel Tekin: Sayın İnce, Halil İbrahim Sofrası'na hoş geldiniz
Gürsel Tekin: Sayın İnce, Halil İbrahim Sofrası'na hoş geldiniz
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharram İnce'ye yönelik, "Sayın... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T15:38+0300
2023-05-11T15:38+0300
2023-05-11T15:38+0300
politika
muharrem ince
gürsel tekin
kemal kılıçdaroğlu
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gürsel Tekin, "Sayın Muharrem İnce Halil İbrahim Sofrası’na hoşgeldiniz. Her şey Türkiye için" ifadelerini kullandı.
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muharrem ince, gürsel tekin, kemal kılıçdaroğlu
muharrem ince, gürsel tekin, kemal kılıçdaroğlu
Gürsel Tekin: Sayın İnce, Halil İbrahim Sofrası'na hoş geldiniz
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharram İnce'ye yönelik, "Sayın Muharrem İnce Halil İbrahim Sofrası’na hoşgeldiniz" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gürsel Tekin, "Sayın Muharrem İnce Halil İbrahim Sofrası’na hoşgeldiniz. Her şey Türkiye için" ifadelerini kullandı.