https://sputniknews.com.tr/20230511/guney-afrikadan-abdye-yanit-rusyaya-silah-verdigimiz-iddiasi-asilsiz-1070974832.html

Güney Afrika’dan ABD’ye yanıt: Rusya’ya silah verdiğimiz iddiası asılsız

Güney Afrika’dan ABD’ye yanıt: Rusya’ya silah verdiğimiz iddiası asılsız

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ABD’li Büyükelçi Reuben Brigety’nin Güney Afrika’nın Rusya’ya silah gönderdiği yönündeki açıklamasının tamamen asılsız... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T22:34+0300

2023-05-11T22:34+0300

2023-05-11T22:34+0300

ukrayna krizi

rusya

güney afrika

silah

abd

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Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada Büyükelçi Brigety’nin hayal kırıklığı yaratan sözlerinin iki ülke arasındaki ilişkilere ve işbirliğine zarar verdiği belirtilerek, “Rus Lady R gemisinin Güney Afrika’da demirlediği açıkça biliniyor. O zamandan beri, bu seferin amacı hakkında bazı iddialar dolaşıyor, ancak bugüne kadar bu iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt sunulmadı” denildi.Silah sevkiyatıyla ilgili suçlamalar için bağımsız soruşturma başlatılacağı kaydedilen açıklamada, ABD istihbarat topluluğunun bulursa kanıtlarını sunabileceği belirtildi.Daha önce ABD’nin Cape Town Reuben Brigety, Güney Afrika’nın Rusya’ya silah tedarik ettiğini iddia etmişti.Brigety, Simon's Town Deniz Üssü’de 3 gün geçiren Rus Lady R gemisine işaret ederek 'silah ve mühimmat yüklendikten' sonra geminin Rusya’ya döndüğünü savunmuştu.

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