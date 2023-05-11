https://sputniknews.com.tr/20230511/gazeteci-altan-sancar-gazeteciler-incenin-sert-bir-aciklama-yapacagini-bekliyordu-1070974072.html

Gazeteci Altan Sancar: Gazeteciler İnce’nin sert bir açıklama yapacağını bekliyordu

Gazeteci Altan Sancar: Gazeteciler İnce’nin sert bir açıklama yapacağını bekliyordu

Gazeteci Altan Sancar, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin yakın çevresine bile çekilme kararından bahsetmediğini söyledi. 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T22:03+0300

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akşam postasi

muharrem ince

konda

chp

adaylık

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Gazeteci Altan Sancar Muharrem İnce’yi çekilmeye götüren süreci Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.Sancar, "Biz istifayı beklemiyorduk partililer, hatta partinin sözcüsü bile beklemiyordu ve ‘öyle bir şey olmayacak’ diyorlardı. CHP’liler de beklemiyordu ama sert bir açıklama beklediklerini ifade ediyorlardı. Öyle bir açıklama da oldu nitekim. KONDA anketi de etkili oldu" dedi.Sancar, "Partinin bu anketten muhtemelen açıklamadan önce de haberi vardı. Muharrem Bey beklediğinin çok çok altında oy alacağını gördü. Ama gazetecileri suçlayan bir tavırla karşılaştık biz açıklamadan sonra. Partililer bize fiziksel müdahaleye varan hakaretler etti" ifadelerini kullandı.

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2023

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muharrem ince, konda, chp, adaylık