https://sputniknews.com.tr/20230511/g7-maliye-bakanlari-abdnin-temerrut-riski-golgesinde-bir-araya-geldi-1070969399.html

G7 maliye bakanları, ABD’nin temerrüt riski gölgesinde bir araya geldi

G7 maliye bakanları, ABD’nin temerrüt riski gölgesinde bir araya geldi

ABD'deki temerrüt riski devam ederken G7 Maliye ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı Japonya'nın Niigata kentinde düzenlendi. 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T20:21+0300

2023-05-11T20:21+0300

2023-05-11T20:51+0300

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ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin Maliye ve Merkez Bankası Başkanları, bugün Japonya'nın Niigata kentinde bir araya geldi.Ukrayna krizi ve onun küresel ekonomi üzerindeki etkisi, gelişmekte olan ülkelerdeki borç krizleri ve ABD’nin borç limiti çıkmazı, 3 gün sürecek G7 Maliye ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nın gündeminde olacak.Toplantıda Ukrayna'ya destek sağlama ve Rusya'ya daha fazla baskı yapma yollarının da ele alınacağını belirtildi.Ukrayna Maliye Bakanı Sergiy Marçenko, toplantının ilk oturumuna online katıldı.ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise "ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacaklarını" söylerken, Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’ya uygulanan yaptırımların Moskova’yı ve diğer ülkeler tarafından delinmesinin engellenmesini görüşeceklerini aktardı.Yellen, geçen ay yaptırımları atlatma yollarını engellemek için bir dizi önlem aldıklarını belirterek, “Ekibim bu çalışmayı yoğunlaştırmak için tüm dünyayı dolaştı" dedi.Basına kapalı oturuma geçmeden önce Yellen, önceliklerinden birinin borç krizi çözmenin önemini vurgulamak olduğunu ifade ederek, “Bir temerrüt düşünülemez. Amerika asla temerrüde düşmemeli. Bu bir felaket olarak kabul edilir" dedi.Meslektaşlarının, ABD’de yaşanan son banka iflaslarının ardından artan endişeleri gidermeye çalışacağını belirtilen Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkenin altyapısını modernize etmek için yaptığı "tarihi" yatırımların, Kovid-19 salgını sırasında küresel tedarik zincirlerine olan bağımlılığı ağır bir şekilde test edilen bir ekonominin direncini artırmaya yönelik bir adım olduğunu söyledi:Yellen, “Çeşitli risklerle karşı karşıya olsak da, küresel ekonominin, birçok kişinin altı ay önce tahmin ettiğinden daha iyi durumda olduğuna inanıyorum” diye ekledi.Japonya Merkez Bankası’nın başına geçen ay geçen Kazuo Ueda, Yellen’in açıklamalarında benzer sözler sarf ederek, “(ABD’nin temerrüde düşmesi) büyük bir hareket ve büyük bir sorun haline gelecek; örneğin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tek başına buna karşı koyamayacağını düşünüyorum” diye konuştu.ABD'deki temerrüt riski devam ederken G7 Maliye ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı Japonya'da düzenlendi.Ueda, ABD’nin böyle bir sorundan kaçınacağından emin olduğunu ekledi.ABD'de federal hükümetin 31.4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşarak nakit sıkıntısı çekmesine bir aydan az süre kalırken, Başkan Biden, borç limiti konusunu görüşmek üzere ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ile dün bir araya gelmişti.Biden, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, görüşmenin 'verimli' geçtiğini, cuma günü tekrar bir araya geleceklerini belirtmişti.Biden, ülkenin bir temerrüdü önleyebileceğinden "kesinlikle emin" olduğunu vurgulamıştı.

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abd, almanya, ukrayna, ukrayna krizi, janet yellen, fed, abd merkez bankası (fed), rusya