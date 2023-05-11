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FT: ABD Savunma Bakanı Austin'in Çinli mevkidaşı Li ile görüşme olasılığı çok düşük
FT: ABD Savunma Bakanı Austin'in Çinli mevkidaşı Li ile görüşme olasılığı çok düşük
İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Çinli mevkidaşı Li Şangfu ile Singapur'da görüşme olasılığının çok düşük olduğunu... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T13:37+0300
2023-05-11T13:37+0300
dünya
lloyd austin
açıklama
li şangfu
abd
çin
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Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Pekin’in Washington'a Çin Savunma Bakanı’na yönelik yaptırımlar yürürlükte kaldıkça Austin'in Çinli mevkidaşı Li ile haziranda Singapur'da görüşmesini olası görmediğini bildirdiği ifade edildi. Makalede, “Yaptırımlar yürürlükte kaldığı sürece Çin'in toplantıyı kabul etmesi fiilen imkansız olacak” ifadelerine yer verildi. Habere göre ABD Çin'e, yaptırımların Austin ile Li Şangfu arasındaki görüşmeyi herhangi bir şekilde engellemediğini bildirdi. Bunun yanı sıra kaynaklar, ‘ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bakana uygulanan yaptırımları kaldırma ihtimalinin bulunmadığı’ bilgisini verdi. ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) gazeteye yapılan açıklamada, kurumun Çin'in askeri yönetimi ile ‘açık iletişim hatları’ istediği, ancak Pekin'in ‘Washington'un çok sayıdaki üst düzey görüşme talebini görmezden geldiğini veya reddettiği’ belirtildi. Daha önce Bloomberg ajansının haberinde, Pentagon’un Austin ile Çinli meslektaşı arasında Singapur'da bir görüşme için çaba gösterdiği bildirilmişti. Görüşmenin Asya-Pasifik bölgesinden 28 ülkenin savunma bakanlarını ve diğer askeri yöneticileri bir araya getiren yıllık güvenlik forumu olan Shangri-La Diyaloğu platformunda yapılması bekleniyor. Austin geçen yıl düzenlenen aynı etkinlikte Li Shangfu'nun selefi General Vei Fenghe ile bir araya gelmişti.
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lloyd austin, açıklama, li şangfu, abd, çin
lloyd austin, açıklama, li şangfu, abd, çin

FT: ABD Savunma Bakanı Austin'in Çinli mevkidaşı Li ile görüşme olasılığı çok düşük

13:37 11.05.2023
© AFP 2023Lloyd Austin
Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023
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İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Çinli mevkidaşı Li Şangfu ile Singapur'da görüşme olasılığının çok düşük olduğunu yazdı.
Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Pekin’in Washington'a Çin Savunma Bakanı’na yönelik yaptırımlar yürürlükte kaldıkça Austin'in Çinli mevkidaşı Li ile haziranda Singapur'da görüşmesini olası görmediğini bildirdiği ifade edildi.
Makalede, “Yaptırımlar yürürlükte kaldığı sürece Çin'in toplantıyı kabul etmesi fiilen imkansız olacak” ifadelerine yer verildi. Habere göre ABD Çin'e, yaptırımların Austin ile Li Şangfu arasındaki görüşmeyi herhangi bir şekilde engellemediğini bildirdi. Bunun yanı sıra kaynaklar, ‘ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bakana uygulanan yaptırımları kaldırma ihtimalinin bulunmadığı’ bilgisini verdi.
ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) gazeteye yapılan açıklamada, kurumun Çin'in askeri yönetimi ile ‘açık iletişim hatları’ istediği, ancak Pekin'in ‘Washington'un çok sayıdaki üst düzey görüşme talebini görmezden geldiğini veya reddettiği’ belirtildi.
Daha önce Bloomberg ajansının haberinde, Pentagon’un Austin ile Çinli meslektaşı arasında Singapur'da bir görüşme için çaba gösterdiği bildirilmişti. Görüşmenin Asya-Pasifik bölgesinden 28 ülkenin savunma bakanlarını ve diğer askeri yöneticileri bir araya getiren yıllık güvenlik forumu olan Shangri-La Diyaloğu platformunda yapılması bekleniyor.
Austin geçen yıl düzenlenen aynı etkinlikte Li Shangfu'nun selefi General Vei Fenghe ile bir araya gelmişti.
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