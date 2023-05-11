https://sputniknews.com.tr/20230511/fsb-yabanci-kokain-kartelleri-rusyadaki-faaliyetlerini-artirdi-1070957906.html
FSB: Yabancı kokain kartelleri Rusya'daki faaliyetlerini artırdı
FSB: Yabancı kokain kartelleri Rusya'daki faaliyetlerini artırdı
Avrupalı ve Latin Amerikalı organize suç örgütlerinin Rusya'daki faaliyetlerini artırdığını belirten Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), söz konusu... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T15:52+0300
2023-05-11T15:52+0300
2023-05-11T15:52+0300
dünya
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
operasyon
kokain
uyuşturucu
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FSB, Belarus sınırındaki Smolensk Bölgesi'nde iki tır içinde 492 kilogram Latin Amerika kokaini ele geçirildiğini açıkladı.Avrupalı ve Latin Amerikalı organize suç örgütlerinin Rus uyuşturucu pazarını ele geçirmeye ve Rusya topraklarını AB ülkelerine kokain transfer etmek için kullanmaya yönelik faaliyetlerini artırdığını kaydeden FSB, Smolensk Bölgesi'nde el koyulan kokainin Polonya'ya taşındığını belirtti.Gözaltına alınan yabancı ülke vatandaşları hakkında soruşturma başlatıldığını bildiren FSB, zanlıların tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini ekledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), operasyon, kokain, uyuşturucu
fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), operasyon, kokain, uyuşturucu
FSB: Yabancı kokain kartelleri Rusya'daki faaliyetlerini artırdı
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Avrupalı ve Latin Amerikalı organize suç örgütlerinin Rusya'daki faaliyetlerini artırdığını belirten Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), söz konusu örgütlerin kokain satmak ve Avrupa'ya transfer etmek için pazarı ele geçirmeye başladığını bildirdi.
FSB, Belarus sınırındaki Smolensk Bölgesi'nde iki tır içinde 492 kilogram Latin Amerika kokaini ele geçirildiğini açıkladı.
Avrupalı ve Latin Amerikalı organize suç örgütlerinin Rus uyuşturucu pazarını ele geçirmeye ve Rusya topraklarını AB ülkelerine kokain transfer etmek için kullanmaya yönelik faaliyetlerini artırdığını kaydeden FSB, Smolensk Bölgesi'nde el koyulan kokainin Polonya'ya taşındığını belirtti.
Gözaltına alınan yabancı ülke vatandaşları hakkında soruşturma başlatıldığını bildiren FSB, zanlıların tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini ekledi.