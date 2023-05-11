https://sputniknews.com.tr/20230511/fsb-ukraynanin-donetskli-yetkiliyi-saflarina-cekme-girisimini-onledi-1070975077.html

FSB, Ukrayna’nın Donetskli yetkiliyi saflarına çekme girişimini önledi

FSB, Ukrayna’nın Donetskli yetkiliyi saflarına çekme girişimini önledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Donetsk Halk Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Dmitriy Kostyamin’den eşini... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T22:38+0300

2023-05-11T22:38+0300

2023-05-11T22:38+0300

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FSB’den yapılan açıklamada Kostyamin’in eşinin 1 Mart günü annesinin cenazesine katılmak üzere Harkov kentine gittiği ve burada SBU tarafından gözaltına alındığı ifade edildi. Ardından Kostyamin’in eşinin öldürüleceği yönünde tehditler almaya başladığı aktarıldı.SBU’nun Rus yetkiliden Acil Durumlar Bakanlığı ve diğer kurumların yöneticileri hakkında kişisel ve gizli bilgiler vermeyi talep etti. Karşılığında eşinin ses kayıtlarını gönderme sözü verildi.FSB’nin Ukraynalıların Kostyamin’i onlar için çalışmaya zorlama girişimini önlediği kaydedildi. Rus istihbaratının 'çevirdiği oyun' sayesinde kadının serbest bırakılarak Ukrayna’dan çıkarıldığı belirtildi.Kostyamin’in eşinin Ukraynalılarla işbirliği yapmayı reddettiğinin altı çizildi.Açıklamada, “Ukraynalı gizli servislerin DHC yetkililerini yıldırma ve şantaj yoluyla kendileri için çalışmaya zorlama girişimleri sürekli tespit ediliyor" ifadelerine yer verildi.

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