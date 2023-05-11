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FBI, Biden'ın 'yasa dışı para alışverişi' yaptığı iddiasına dair bilgi vermeyi reddetti
FBI, Biden'ın 'yasa dışı para alışverişi' yaptığı iddiasına dair bilgi vermeyi reddetti
ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Cumhuriyetçi milletvekillerinin, Başkan Joe Biden'ın, başkan yardımcısıyken yabancı birini de içeren yasa dışı para... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T23:16+0300
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FBI, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer ve bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin, Biden'ın, başkan yardımcısı olduğu dönemde, yabancı uyruklu birinin de dahil olduğu para alışverişi yaparak 'bir rüşvet planına karıştığını' gösterdiğini iddia ettikleri belgeyi paylaşması talebini reddetti.CNN'in haberine göre, FBI'ın Kongre İşleri Ofisi Müdür Yardımcısı Christopher Dunham, Comer'e gönderdiği mektupta 'FBI'ın adli soruşturmalara zarar verebilecek ve kişilerin mahremiyeti veya itibarını haksız yere zedeleyecek, kamuoyunda yanlış izlenimler yaratabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmasının kritik öneme sahip olduğunu' belirterek bu konuda bilgi paylaşmadı.Dunham, mektubunda FBI'ın birçok konuda bazı bilgileri söylendiği gibi belgelediği ancak bu bilgilerin kaydedilmesinin bilgilerin doğru olduğu anlamına gelmediğini ifade ederek bilgilerin 'ipuçları ve şüpheler' içerebileceğini ve güvenilir olmayabileceğini belirtti.'FBI'ın yanıtı belgenin var olduğunu gösteriyor'Comer, konuya ilişkin açıklamasında, FBI'ın yanıtından böyle bir belgenin var olduğunun açıkça anlaşıldığını öne sürdü."FBI'dan yalnızca bu kaydı sağlamasını değil, aynı zamanda bu iddiaları araştırmak için ne yaptığını da bize bildirmesini istedik. FBI ikisini de başaramadı" ifadelerini kullanan Comer bunun 'kabul edilemez' olduğunu işaret etti.Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley de istenilen belgeyi sunmayı reddetse de FBI'ın 'meşru taleplerine yanıt olarak uzlaşma süreci sağlama tekliflerinin belgenin gerçek olduğunu gösterdiğini' bildirdi.FBI'ın Biden'la ilgili iddiaları soruşturmak için ne yaptığını soran Grassley, "Amerikan halkı FBI'ın maaşlarını ödüyor ve tatmin edici bir yanıt almaya hakları var" ifadesini kullandı.Milletvekilleri Comer ve Grassley, geçen hafta, FBI ile Adalet Bakanlığına mektup göndererek Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, politika kararları için yabancı uyruklu kişi ile para alışverişinde bulunmasına ilişkin detayları içerdiğini iddia ettikleri belgeyi istemişti.Beyaz Saray'dan tepkiBeyaz Saray Sözcüsü Ian Sams iddialara ilişkin "5 yıldır Kongre'deki Cumhuriyetçiler, Başkana karşı iddialarına bir kanıt sunmadan veya ABD çıkarları dışında herhangi bir şeyden etkilenen kararların kanıtı olmadan, temelsiz siyasi güdümlü saldırılar düzenliyorlar. İma yoluyla iddiaları tercih ediyorlar" yanıtını vermişti.FBI Direktörü Christopher Wray, dün katıldığı bir Kongre oturumunda söz konusu belgenin var olup olmadığını teyit etmemişti.Comer liderliğindeki Cumhuriyetçiler ayrıca dün, Biden ailesinin ve şirketlerindeki ortaklarının yabancı uyruklu kişi ve şirketlerden 10 milyon doların üzerinde para aldığını gösteren banka kayıtlarına ulaştıklarını iddia etmişti.
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abd, joe biden, fbi
abd, joe biden, fbi

FBI, Biden'ın 'yasa dışı para alışverişi' yaptığı iddiasına dair bilgi vermeyi reddetti

23:16 11.05.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Cumhuriyetçi milletvekillerinin, Başkan Joe Biden'ın, başkan yardımcısıyken yabancı birini de içeren yasa dışı para alışverişini gösterdiğini iddia ettikleri belgeyi Kongreye sağlama talebini reddetti.
FBI, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer ve bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin, Biden'ın, başkan yardımcısı olduğu dönemde, yabancı uyruklu birinin de dahil olduğu para alışverişi yaparak 'bir rüşvet planına karıştığını' gösterdiğini iddia ettikleri belgeyi paylaşması talebini reddetti.
CNN'in haberine göre, FBI'ın Kongre İşleri Ofisi Müdür Yardımcısı Christopher Dunham, Comer'e gönderdiği mektupta 'FBI'ın adli soruşturmalara zarar verebilecek ve kişilerin mahremiyeti veya itibarını haksız yere zedeleyecek, kamuoyunda yanlış izlenimler yaratabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmasının kritik öneme sahip olduğunu' belirterek bu konuda bilgi paylaşmadı.
Dunham, mektubunda FBI'ın birçok konuda bazı bilgileri söylendiği gibi belgelediği ancak bu bilgilerin kaydedilmesinin bilgilerin doğru olduğu anlamına gelmediğini ifade ederek bilgilerin 'ipuçları ve şüpheler' içerebileceğini ve güvenilir olmayabileceğini belirtti.

'FBI'ın yanıtı belgenin var olduğunu gösteriyor'

Comer, konuya ilişkin açıklamasında, FBI'ın yanıtından böyle bir belgenin var olduğunun açıkça anlaşıldığını öne sürdü.
"FBI'dan yalnızca bu kaydı sağlamasını değil, aynı zamanda bu iddiaları araştırmak için ne yaptığını da bize bildirmesini istedik. FBI ikisini de başaramadı" ifadelerini kullanan Comer bunun 'kabul edilemez' olduğunu işaret etti.
Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley de istenilen belgeyi sunmayı reddetse de FBI'ın 'meşru taleplerine yanıt olarak uzlaşma süreci sağlama tekliflerinin belgenin gerçek olduğunu gösterdiğini' bildirdi.
FBI'ın Biden'la ilgili iddiaları soruşturmak için ne yaptığını soran Grassley, "Amerikan halkı FBI'ın maaşlarını ödüyor ve tatmin edici bir yanıt almaya hakları var" ifadesini kullandı.
Milletvekilleri Comer ve Grassley, geçen hafta, FBI ile Adalet Bakanlığına mektup göndererek Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, politika kararları için yabancı uyruklu kişi ile para alışverişinde bulunmasına ilişkin detayları içerdiğini iddia ettikleri belgeyi istemişti.

Beyaz Saray'dan tepki

Beyaz Saray Sözcüsü Ian Sams iddialara ilişkin "5 yıldır Kongre'deki Cumhuriyetçiler, Başkana karşı iddialarına bir kanıt sunmadan veya ABD çıkarları dışında herhangi bir şeyden etkilenen kararların kanıtı olmadan, temelsiz siyasi güdümlü saldırılar düzenliyorlar. İma yoluyla iddiaları tercih ediyorlar" yanıtını vermişti.
FBI Direktörü Christopher Wray, dün katıldığı bir Kongre oturumunda söz konusu belgenin var olup olmadığını teyit etmemişti.
Comer liderliğindeki Cumhuriyetçiler ayrıca dün, Biden ailesinin ve şirketlerindeki ortaklarının yabancı uyruklu kişi ve şirketlerden 10 milyon doların üzerinde para aldığını gösteren banka kayıtlarına ulaştıklarını iddia etmişti.
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