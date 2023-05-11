https://sputniknews.com.tr/20230511/fatih-erbakan-destekcisi-feto-olan-lgbt-orgutleri-olan-bu-yapidan-hayir-gelmesi-mumkun-degil-1070927855.html

Fatih Erbakan: Destekçisi FETÖ olan, LGBT örgütleri olan bu yapıdan hayır gelmesi mümkün değil

Fatih Erbakan: Destekçisi FETÖ olan, LGBT örgütleri olan bu yapıdan hayır gelmesi mümkün değil

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Destekçisi FETÖ olan, LGBT örgütleri olan bu yapıdan ülkeye hayır gelmesi mümkün değil. Bu felakete yol... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T00:21+0300

2023-05-11T00:21+0300

2023-05-11T00:23+0300

2023 türkiye seçimleri

istanbul

esenler

yeniden refah partisi

cumhur ittifakı

tbmm

yeşil sol parti

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Esenler'de Pütürge Dernekler Federasyonu'nda düzenlenen toplantıda vatandaşlara konuşan Erbakan, mevcut muhalefetin yıkıcı bir yapısı olduğunu ve partisinin ise bu yolu izlemeyeceğini söyledi.Erbakan, "Yeniden Refah Partisinin siyaseti milletin faydasına hizmet etmektir. Milletin derdine derman olalım. Bizim muhalefet anlayışımız yıkmak üzere değildir" diye konuştu.Ailenin korunması için yürütecekleri çalışmalara değinen Erbakan, TBMM'de mutlaka ailenin korunması için mücadele edeceklerini kaydetti.Manevi kalkınmanın yanında maddi kalkınma hamleleri olduğunu dile getiren Erbakan, bir senede 150 milyar dolar borçlanmadan ve faize bulaşmadan kaynak oluşturacak projelerinin hazır olduğunu anlattı.'Bu aziz millet 14 Mayıs'ta yedili masaya geçit vermeyecek'Önce ahlak ve maneviyat anlayışının gerçekleşmesi için Yeniden Refah Partisinin TBMM'de olması gerektiğini dile getiren Erbakan, "İnşallah bu aziz millet 14 Mayıs'ta yedili masaya geçit vermeyecek. Cumhur İttifakı'ndan yana karar verecek. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı bir daha seçmenin yanında partimizi de TBMM'ye taşıyacaktır" değerlendirmesini yaptı.'Erzurumlular her zaman hakkın yanında, batılın karşısında'Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Arnavutköy'de bulunan Erzurum Horasan Hacı Halil Köyü Derneğinde vatandaşlarla da buluştu.Seçimlere az bir zaman kaldığını anımsatan Erbakan, "Erzurumlular her zaman hakkın yanında, batılın karşısında, Erbakan Hocamızın yanında yıllar boyunca bu duruşu sergilemiş insanlardır. Vatanına, dinine bağlı insanlardır. Erzurumlular hiçbir zaman gayrımilli oluşumlara geçit vermemiştir" diye konuştu.'Cumhur İttifakı'na destek vermemiz gerekiyor'Cumhur İttifakı'na katılma gerekçelerini de dile getiren Erbakan, şunları belirtti:Fatih Erbakan, Yeşil Sol Parti'nin seçim bildirgesinde okullardan din dersinin kaldırılmasının yer aldığına dikkati çekerek, "CHP'nin sözcüsü basın toplantısı yapıyor. 'Okul öncesi çocuklara Kur'an öğretmek Taliban zihniyetidir' diyor. Bunlara fırsat vermek bize yakışır mı? Cenabıallah bunlara fırsat vermesin. Milli ve manevi değerlerin kalesi olan, inançlı Anadolu insanı yedili masaya asla geçit vermeyecektir" şeklinde konuştu.

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istanbul, esenler, yeniden refah partisi, cumhur ittifakı, tbmm, yeşil sol parti