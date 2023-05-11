https://sputniknews.com.tr/20230511/evde-olu-bulunan-5-aylik-bebegin-bakimsizliktan-oldugu-ortaya-cikti-anne-ve-baba-tutuklandi-1070943142.html
Evde ölü bulunan 5 aylık bebeğin, bakımsızlıktan öldüğü ortaya çıktı: Anne ve baba tutuklandı
Evde ölü bulunan 5 aylık bebeğin, bakımsızlıktan öldüğü ortaya çıktı: Anne ve baba tutuklandı
Kastamonu’da evinde ölü bulunan 5 aylık Esmanur’un, şüpheli bulunarak gözaltına alınan annesi ile sevgilisi, tutuklandı. Küçük Esmanur'un otopsisindeki ilk... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T11:44+0300
2023-05-11T11:44+0300
2023-05-11T11:44+0300
yaşam
kastamonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0c/1056303981_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6780a3a3bae43307f001371dc7c15fd2.jpg
Kastamonu'da olay, önceki gün öğle saatlerinde Kastamonu merkez ilçesi Topçuoğlu Mahallesi Topçuoğlu Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi.İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, sokak üzerine bulunan bir evde 5 aylık kız bebeği Esmanur G., yatağında ölü bulundu.5 aylık bebeğin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri tarafından anne Yasemin G. ile birlikte yaşadığı öğrenilen Cahit H. gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasemin G. ile Cahit H., Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Yasemin G. ile Cahit H., tutuklandı.Hayatını kaybeden 5 aylık Esmanur G.'nin cenazesi ise otopsi incelemesinin ardından Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde toprağa verildi.Küçük Esmanur'un otopsi incelemesindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan hayatını kaybettiğinin tespit edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
kastamonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0c/1056303981_180:0:1140:720_1920x0_80_0_0_7ff88b75300e1194fd9e8da35f267344.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kastamonu
Evde ölü bulunan 5 aylık bebeğin, bakımsızlıktan öldüğü ortaya çıktı: Anne ve baba tutuklandı
Abone ol
Kastamonu’da evinde ölü bulunan 5 aylık Esmanur’un, şüpheli bulunarak gözaltına alınan annesi ile sevgilisi, tutuklandı. Küçük Esmanur'un otopsisindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan öldüğü belirlendi.
Kastamonu'da olay, önceki gün öğle saatlerinde Kastamonu merkez ilçesi Topçuoğlu Mahallesi Topçuoğlu Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi.
İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, sokak üzerine bulunan bir evde 5 aylık kız bebeği Esmanur G., yatağında ölü bulundu.5 aylık bebeğin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri tarafından anne Yasemin G. ile birlikte yaşadığı öğrenilen Cahit H. gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasemin G. ile Cahit H., Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Yasemin G. ile Cahit H., tutuklandı.
Hayatını kaybeden 5 aylık Esmanur G.'nin cenazesi ise otopsi incelemesinin ardından Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde toprağa verildi.
Küçük Esmanur'un otopsi incelemesindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan hayatını kaybettiğinin tespit edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.