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https://sputniknews.com.tr/20230511/evde-olu-bulunan-5-aylik-bebegin-bakimsizliktan-oldugu-ortaya-cikti-anne-ve-baba-tutuklandi-1070943142.html
Evde ölü bulunan 5 aylık bebeğin, bakımsızlıktan öldüğü ortaya çıktı: Anne ve baba tutuklandı
Evde ölü bulunan 5 aylık bebeğin, bakımsızlıktan öldüğü ortaya çıktı: Anne ve baba tutuklandı
Kastamonu’da evinde ölü bulunan 5 aylık Esmanur’un, şüpheli bulunarak gözaltına alınan annesi ile sevgilisi, tutuklandı. Küçük Esmanur'un otopsisindeki ilk... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T11:44+0300
2023-05-11T11:44+0300
yaşam
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Kastamonu'da olay, önceki gün öğle saatlerinde Kastamonu merkez ilçesi Topçuoğlu Mahallesi Topçuoğlu Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi.İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, sokak üzerine bulunan bir evde 5 aylık kız bebeği Esmanur G., yatağında ölü bulundu.5 aylık bebeğin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri tarafından anne Yasemin G. ile birlikte yaşadığı öğrenilen Cahit H. gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasemin G. ile Cahit H., Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Yasemin G. ile Cahit H., tutuklandı.Hayatını kaybeden 5 aylık Esmanur G.'nin cenazesi ise otopsi incelemesinin ardından Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde toprağa verildi.Küçük Esmanur'un otopsi incelemesindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan hayatını kaybettiğinin tespit edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Evde ölü bulunan 5 aylık bebeğin, bakımsızlıktan öldüğü ortaya çıktı: Anne ve baba tutuklandı

11:44 11.05.2023
© İHAGaziantep'te hastane, ambulans
Gaziantep'te hastane, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© İHA
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Kastamonu’da evinde ölü bulunan 5 aylık Esmanur’un, şüpheli bulunarak gözaltına alınan annesi ile sevgilisi, tutuklandı. Küçük Esmanur'un otopsisindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan öldüğü belirlendi.
Kastamonu'da olay, önceki gün öğle saatlerinde Kastamonu merkez ilçesi Topçuoğlu Mahallesi Topçuoğlu Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi.
İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, sokak üzerine bulunan bir evde 5 aylık kız bebeği Esmanur G., yatağında ölü bulundu.5 aylık bebeğin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri tarafından anne Yasemin G. ile birlikte yaşadığı öğrenilen Cahit H. gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasemin G. ile Cahit H., Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Yasemin G. ile Cahit H., tutuklandı.
Hayatını kaybeden 5 aylık Esmanur G.'nin cenazesi ise otopsi incelemesinin ardından Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde toprağa verildi.
Küçük Esmanur'un otopsi incelemesindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan hayatını kaybettiğinin tespit edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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