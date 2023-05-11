https://sputniknews.com.tr/20230511/erdogan-kuskunlugu-kirginligi-bir-tarafa-birakin-sandiga-sarilin-1070953091.html
Erdoğan: Küskünlüğü, kırgınlığı bir tarafa bırakın, sandığa sarılın
Erdoğan: Küskünlüğü, kırgınlığı bir tarafa bırakın, sandığa sarılın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her türlü küskünlüğü kırgınlığı bir tarafa bırakın, sandığa sarılın" dedi. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T14:35+0300
2023-05-11T14:35+0300
2023-05-11T14:44+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
seçim
ak parti
lgbt
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen mitingde konuşuyor.
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim, ak parti, lgbt
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim, ak parti, lgbt
Erdoğan: Küskünlüğü, kırgınlığı bir tarafa bırakın, sandığa sarılın
14:35 11.05.2023 (güncellendi: 14:44 11.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her türlü küskünlüğü kırgınlığı bir tarafa bırakın, sandığa sarılın" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen mitingde konuşuyor.
Karşımızda 21 yıllık yapılanları 21 haftada yıkacak zihniyet var. Küskünlüğü kırgınlığı bir tarafa bırakın, sandığa sarılın.
AK Parti'ye LGBT sızamaz.
Seçim sonrası adımlarımızı atacağız Anayasa ise Anayasa, yasa ise yasa değişikliği.