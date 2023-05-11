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https://sputniknews.com.tr/20230511/ekim-2018den-bu-yana-en-yuksegi-ingiltere-merkez-bankasi-politika-faizini-artirdi-1070958010.html
Ekim 2018'den bu yana en yükseği: İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı
Ekim 2018'den bu yana en yükseği: İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 4.25'ten yüzde 4.50'ye çıkardı. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T15:57+0300
2023-05-11T15:57+0300
ekonomi
ingiltere merkez bankası
politika faizi
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BoE'den yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 4.50'ye yükseltildiği belirtildi.Peş peşe 12 kez faiz artırımında bulunan BoE'nin kararıyla ülkede faiz oranı, 2008'in ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.Açıklamada, faiz artırım adımının, enflasyonun yüzde 2 hedef seviyesine düşürülebilmesi amacıyla atıldığı belirtildi.BoE Para Politikası Kurulu tutanaklarında, politika faizini artırım kararının 2'ye karşı 7 üyenin oyu ile alındığı, Kurul'un 2 üyesinin faizin yüzde 4.25 seviyesinde tutulması yönünde oy kullandığı kaydedildi.Tutanaklarda, ülkede işsizliğin 2024 sonuna kadar yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşmesi, sonrasında yüzde 4.5'in üzerine çıkmasının beklendiği aktarıldı.Çekirdek enflasyonun bu yılın ilk çeyreğinde temel ürünler ve gıda ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle beklentilerin üzerinde gerçekleştiği aktarılan tutanaklarda, enflasyonun bu yılın nisan ayında sert bir şekilde düşmesinin beklendiği belirtildi.Tutanaklarda, hükümetin hanehalkının enerji faturalarına olan desteğini devam ettirmesinin ve enerji toptan satın alma fiyatlarının gerilemesinin enflasyon oranları üzerindeki etkisinin görülmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
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ingiltere merkez bankası, politika faizi
ingiltere merkez bankası, politika faizi

Ekim 2018'den bu yana en yükseği: İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı

15:57 11.05.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLISİngiltere Merkez Bankası
İngiltere Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS
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İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 4.25'ten yüzde 4.50'ye çıkardı.
BoE'den yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 4.50'ye yükseltildiği belirtildi.
Peş peşe 12 kez faiz artırımında bulunan BoE'nin kararıyla ülkede faiz oranı, 2008'in ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
Açıklamada, faiz artırım adımının, enflasyonun yüzde 2 hedef seviyesine düşürülebilmesi amacıyla atıldığı belirtildi.
BoE Para Politikası Kurulu tutanaklarında, politika faizini artırım kararının 2'ye karşı 7 üyenin oyu ile alındığı, Kurul'un 2 üyesinin faizin yüzde 4.25 seviyesinde tutulması yönünde oy kullandığı kaydedildi.
Tutanaklarda, ülkede işsizliğin 2024 sonuna kadar yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşmesi, sonrasında yüzde 4.5'in üzerine çıkmasının beklendiği aktarıldı.
Çekirdek enflasyonun bu yılın ilk çeyreğinde temel ürünler ve gıda ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle beklentilerin üzerinde gerçekleştiği aktarılan tutanaklarda, enflasyonun bu yılın nisan ayında sert bir şekilde düşmesinin beklendiği belirtildi.
Tutanaklarda, hükümetin hanehalkının enerji faturalarına olan desteğini devam ettirmesinin ve enerji toptan satın alma fiyatlarının gerilemesinin enflasyon oranları üzerindeki etkisinin görülmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
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